https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779816922.html

Заболеваемость туберкулезом в Москве за 70 лет снизилась в 50 раз

Заболеваемость туберкулезом в Москве за 70 лет снизилась в 50 раз - РИА Новости, 24.03.2022

Заболеваемость туберкулезом в Москве за 70 лет снизилась в 50 раз

За 70 лет заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась более чем в 50 раз, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:45

2022-03-24T11:45

2022-03-24T12:34

общество

здоровье - общество

москва

туберкулез

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За 70 лет заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась более чем в 50 раз, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Туберкулез пришел к нам из глубины веков, ему несколько тысячелетий, точно сказать никто не может, но известно, что микобактерия туберкулеза была найдена в мумиях египетских пирамид. Решить проблему, которая была у человечества на протяжении нескольких тысячелетий, в течение 50-70 лет существования лекарств против туберкулеза, сложно. Хотя за последние 70 лет заболеваемость в Москве снизилась более чем в 50 раз, а в последние три года снизилась ниже исторического минимума", - сказала Богородская.Врач отметила, что однозначно получится и уже получается ликвидировать туберкулез в Москве как массовую и распространенную болезнь, она постепенно локализуется только в группах риска."Вспышек туберкулеза не зафиксировано. В Москве на протяжении последних 10-15 лет снижается заболеваемость и смертность от туберкулеза постоянного населения. Сейчас показатели находятся на очень низких цифрах, на уровне европейских стран", - сказала Богородская.Она отметила, что в Москве сейчас ситуация одна из лучших среди субъектов РФ, потому что противотуберкулезная служба департамента здравоохранения столицы 10 лет назад разработала и внедрила новую московскую модель организации противотуберкулезной помощи населению. "Модель работает, постоянно совершенствуется и позволяет сдерживать занос туберкулезной инфекции в мегаполис с более чем 12-миллионным населением", - уточнила врач."Поскольку это заболевание, как и коронавирус, передается воздушно-капельным путем, то заболеть может каждый – неважно, был он в местах лишения свободы или не был, хорошо живет или плохо, бедный или богатый. Однако есть определенные группы населения, среди которых туберкулез встречается чаще всего, так называемые группы риска. Есть медицинские группы риска – это пациенты с иммунодефицитом, страдающие хроническими заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, почек, психо-неврологическими заболеваниями, получающие иммуносупрессорную, в том числе противоопухолевую терапию и др. После трансплантации органов и иммуносупрессорной терапии тоже можно заболеть туберкулезом, если человек до этого был инфицирован", - рассказала фтизиатр.Богородская добавила, что к социальным группам риска относятся люди с "неустроенной жизнью". Это лица БОМЖ или вышедшие из мест лишения свободы, ведущие рискованный образ жизни, мигрирующее и малообеспеченное население и др. Есть еще эпидемиологические группы риска, к ним относятся люди, чья профессия связана с контактом с большим количеством людей."Всемирная организация здравоохранения в середине прошлого года объявила, что в период пандемии увеличилась смертность от туберкулеза в мире. В Москве такого не наблюдается, наоборот, у нас смертность от туберкулеза продолжает снижаться. Удалось этого добиться благодаря тому, что мы выстроили стройную систему профилактических мероприятий в городе Москве", - добавила Богородская.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779813632.html

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779801066.html

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, туберкулез