https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779813632.html

Фтизиатр рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом

Фтизиатр рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2022

Фтизиатр рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом

Чтобы не заразиться туберкулезом, нужно вести здоровый образ жизни, после транспорта мыть руки, остерегаться кашляющих людей, проводить вакцинацию БЦЖ... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:31

2022-03-24T11:31

2022-03-24T12:31

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туберкулез

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Чтобы не заразиться туберкулезом, нужно вести здоровый образ жизни, после транспорта мыть руки, остерегаться кашляющих людей, проводить вакцинацию БЦЖ новорожденным детям, а также ежегодно обследоваться на туберкулез, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Чтобы не заразиться, нужно вести здоровый образ жизни, после транспорта мыть руки, остерегаться кашляющих людей, стараться не находиться с ними в одном помещении. Детям нужно обязательно проводить вакцинацию БЦЖ в роддоме. Всем необходимо ежегодно обследоваться на туберкулез, а в случае выявления латентной инфекции - получить профилактическое лечение у врача-фтизиатра", - рассказала Богородская.По ее словам, согласно заявлениям ВОЗ, около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом. Это означает, что люди инфицированы микобактериями туберкулеза, но пока еще не больны и не могут его передавать."А заболевает туберкулезом всего примерно 10% от инфицированных. В 2019 году более 80% новых случаев заболевания туберкулезом произошло в 30 странах с тяжелым бременем туберкулеза, но Россия в перечень этих стран не входит. Цифры распространения латентной туберкулезной инфекции среди постоянного населения Москвы, прикрепленного к поликлиникам, уже несколько лет назад были менее 1%. Однако распространенность латентной туберкулезной инфекции напрямую зависит от распространенности туберкулезной инфекции среди населения: чем меньше людей болеет, тем меньше источников инфекции", - добавила врач.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, туберкулез