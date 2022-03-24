11:31 24.03.2022 (обновлено: 12:31 24.03.2022)
Фтизиатр рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом
Главный фтизиатр Москвы Богородская рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Чтобы не заразиться туберкулезом, нужно вести здоровый образ жизни, после транспорта мыть руки, остерегаться кашляющих людей, проводить вакцинацию БЦЖ новорожденным детям, а также ежегодно обследоваться на туберкулез, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Чтобы не заразиться, нужно вести здоровый образ жизни, после транспорта мыть руки, остерегаться кашляющих людей, стараться не находиться с ними в одном помещении. Детям нужно обязательно проводить вакцинацию БЦЖ в роддоме. Всем необходимо ежегодно обследоваться на туберкулез, а в случае выявления латентной инфекции - получить профилактическое лечение у врача-фтизиатра", - рассказала Богородская.
По ее словам, согласно заявлениям ВОЗ, около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом. Это означает, что люди инфицированы микобактериями туберкулеза, но пока еще не больны и не могут его передавать.
"А заболевает туберкулезом всего примерно 10% от инфицированных. В 2019 году более 80% новых случаев заболевания туберкулезом произошло в 30 странах с тяжелым бременем туберкулеза, но Россия в перечень этих стран не входит. Цифры распространения латентной туберкулезной инфекции среди постоянного населения Москвы, прикрепленного к поликлиникам, уже несколько лет назад были менее 1%. Однако распространенность латентной туберкулезной инфекции напрямую зависит от распространенности туберкулезной инфекции среди населения: чем меньше людей болеет, тем меньше источников инфекции", - добавила врач.