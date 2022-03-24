https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779801066.html

Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов

Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов - РИА Новости, 24.03.2022

Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов

Бояться заражения туберкулезом от продуктов питания, купленных на рынке и в магазине, не стоит, заявила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:36

2022-03-24T10:36

2022-03-24T12:31

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

туберкулез

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бояться заражения туберкулезом от продуктов питания, купленных на рынке и в магазине, не стоит, заявила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По словам врача, порядка 50 видов сельскохозяйственных животных и около 60 пород птиц могут заболеть туберкулезом."Продукты животноводства, которые продаются в магазинах либо на рынках, всегда проходят санитарный контроль, их в обязательном порядке проверяют на туберкулез. Поэтому бояться заразиться от продуктов питания не следует. Теоретически это возможно, но практически Роспотребнадзором выстроена целая система для того, чтобы этого не произошло", - сказала Богородская.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, туберкулез