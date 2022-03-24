https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779801066.html
Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов
Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов - РИА Новости, 24.03.2022
Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов
Бояться заражения туберкулезом от продуктов питания, купленных на рынке и в магазине, не стоит, заявила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:36
2022-03-24T10:36
2022-03-24T12:31
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
туберкулез
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бояться заражения туберкулезом от продуктов питания, купленных на рынке и в магазине, не стоит, заявила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По словам врача, порядка 50 видов сельскохозяйственных животных и около 60 пород птиц могут заболеть туберкулезом."Продукты животноводства, которые продаются в магазинах либо на рынках, всегда проходят санитарный контроль, их в обязательном порядке проверяют на туберкулез. Поэтому бояться заразиться от продуктов питания не следует. Теоретически это возможно, но практически Роспотребнадзором выстроена целая система для того, чтобы этого не произошло", - сказала Богородская.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, туберкулез
10:36 24.03.2022 (обновлено: 12:31 24.03.2022)
Фтизиатр призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов
Фтизиатр Богородская призвала не бояться заражения туберкулезом от продуктов питания