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Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением - РИА Новости, 24.03.2022
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Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением - РИА Новости, 24.03.2022
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением
Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:15
2022-03-24T12:32
общество
здоровье - общество
курение
туберкулез
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Курить вообще вредно, ничего хорошего в этой привычке нет. Курение вредно не только в связи с тем, что человек может заболеть туберкулезом, но хотя бы в связи с тем, что человек может заболеть раком. Поэтому курить вообще не нужно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, действительно ли курение увеличивает риски заболеть туберкулезом.При это врач отметила, что риски развития туберкулеза увеличиваются при каждой пагубной привычке.Читайте полный текст интервью Елены Богородской &gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, курение, туберкулез, россия
10:15 24.03.2022 (обновлено: 12:32 24.03.2022)
 
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением

Главный фтизиатр Москвы Богородская: курение увеличивает риск развития туберкулеза

© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Курить вообще вредно, ничего хорошего в этой привычке нет. Курение вредно не только в связи с тем, что человек может заболеть туберкулезом, но хотя бы в связи с тем, что человек может заболеть раком. Поэтому курить вообще не нужно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, действительно ли курение увеличивает риски заболеть туберкулезом.
При это врач отметила, что риски развития туберкулеза увеличиваются при каждой пагубной привычке.
Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
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