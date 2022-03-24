https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением - РИА Новости, 24.03.2022
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением
Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:15
2022-03-24T12:32
общество
здоровье - общество
курение
туберкулез
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Курить вообще вредно, ничего хорошего в этой привычке нет. Курение вредно не только в связи с тем, что человек может заболеть туберкулезом, но хотя бы в связи с тем, что человек может заболеть раком. Поэтому курить вообще не нужно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, действительно ли курение увеличивает риски заболеть туберкулезом.При это врач отметила, что риски развития туберкулеза увеличиваются при каждой пагубной привычке.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, курение, туберкулез, россия
10:15 24.03.2022 (обновлено: 12:32 24.03.2022)
Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением
Главный фтизиатр Москвы Богородская: курение увеличивает риск развития туберкулеза