https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html

Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением

Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением - РИА Новости, 24.03.2022

Фтизиатр рассказала о связи туберкулеза с курением

Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:15

2022-03-24T10:15

2022-03-24T12:32

общество

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туберкулез

россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Курение увеличивает риск развития туберкулеза, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Курить вообще вредно, ничего хорошего в этой привычке нет. Курение вредно не только в связи с тем, что человек может заболеть туберкулезом, но хотя бы в связи с тем, что человек может заболеть раком. Поэтому курить вообще не нужно", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, действительно ли курение увеличивает риски заболеть туберкулезом.При это врач отметила, что риски развития туберкулеза увеличиваются при каждой пагубной привычке.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, курение, туберкулез, россия