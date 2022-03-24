10:04 24.03.2022 (обновлено: 12:33 24.03.2022)
Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза
Фтизиатр Богородская назвала кровохаркание и кашель симптомами запущенного туберкулеза
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами запущенного туберкулеза, рассказала в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Ситуация такова, что если у человека появились симптомы, то, значит, он имеет туберкулез запущенный. К этим симптомам относится кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры. Если у пациента есть ВИЧ-инфекция, тогда заболевание начинается с подъема температуры, сопровождается снижением веса, диареей, болями в животе, и только потом уже кашель присоединяется", - сказала Богородская.
Врач подчеркнула, что задача фтизиатрической службы Москвы не ждать, чтобы у человека появились симптомы заболевания, а выявить его либо на стадии латентной инфекции - положительной кожной пробе, когда заболевания еще нет, и провести профилактику, либо на самой ранней стадии клинических проявлений, когда жалоб еще нет, а есть изменения в легких на флюорографии, рентгенограмме или компьютерной томографии.