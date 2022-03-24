https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html

Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза

Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022

Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза

Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:04

2022-03-24T10:04

2022-03-24T12:33

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москва

туберкулез

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами запущенного туберкулеза, рассказала в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Ситуация такова, что если у человека появились симптомы, то, значит, он имеет туберкулез запущенный. К этим симптомам относится кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры. Если у пациента есть ВИЧ-инфекция, тогда заболевание начинается с подъема температуры, сопровождается снижением веса, диареей, болями в животе, и только потом уже кашель присоединяется", - сказала Богородская.Врач подчеркнула, что задача фтизиатрической службы Москвы не ждать, чтобы у человека появились симптомы заболевания, а выявить его либо на стадии латентной инфекции - положительной кожной пробе, когда заболевания еще нет, и провести профилактику, либо на самой ранней стадии клинических проявлений, когда жалоб еще нет, а есть изменения в легких на флюорографии, рентгенограмме или компьютерной томографии.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779792834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, туберкулез, общество