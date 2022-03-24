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Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022
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Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022
Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза
Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:04
2022-03-24T12:33
здоровье - общество
москва
туберкулез
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами запущенного туберкулеза, рассказала в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская."Ситуация такова, что если у человека появились симптомы, то, значит, он имеет туберкулез запущенный. К этим симптомам относится кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры. Если у пациента есть ВИЧ-инфекция, тогда заболевание начинается с подъема температуры, сопровождается снижением веса, диареей, болями в животе, и только потом уже кашель присоединяется", - сказала Богородская.Врач подчеркнула, что задача фтизиатрической службы Москвы не ждать, чтобы у человека появились симптомы заболевания, а выявить его либо на стадии латентной инфекции - положительной кожной пробе, когда заболевания еще нет, и провести профилактику, либо на самой ранней стадии клинических проявлений, когда жалоб еще нет, а есть изменения в легких на флюорографии, рентгенограмме или компьютерной томографии.Читайте полный текст интервью Елены Богородской &gt;&gt;
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здоровье - общество, москва, туберкулез, общество
10:04 24.03.2022 (обновлено: 12:33 24.03.2022)
 
Главный фтизиатр Москвы перечислила симптомы запущенного туберкулеза

Фтизиатр Богородская назвала кровохаркание и кашель симптомами запущенного туберкулеза

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры могут быть симптомами запущенного туберкулеза, рассказала в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"Ситуация такова, что если у человека появились симптомы, то, значит, он имеет туберкулез запущенный. К этим симптомам относится кашель с выделением мокроты, слабость, потливость, боли в грудной клетке, связанные с дыханием, кровохаркание, повышение температуры. Если у пациента есть ВИЧ-инфекция, тогда заболевание начинается с подъема температуры, сопровождается снижением веса, диареей, болями в животе, и только потом уже кашель присоединяется", - сказала Богородская.
Врач подчеркнула, что задача фтизиатрической службы Москвы не ждать, чтобы у человека появились симптомы заболевания, а выявить его либо на стадии латентной инфекции - положительной кожной пробе, когда заболевания еще нет, и провести профилактику, либо на самой ранней стадии клинических проявлений, когда жалоб еще нет, а есть изменения в легких на флюорографии, рентгенограмме или компьютерной томографии.
Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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