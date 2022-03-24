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В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 24.03.2022
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В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 24.03.2022
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:55
2022-03-24T09:55
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.Он уточнил, что по предварительным данным 2021 года, несмотря на сложности, обусловленные влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.При этом, по словам министра, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоёв населения, о чём свидетельствует снижение доли больных туберкулёзом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
09:55 24.03.2022
 
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

Мурашко: в России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
Врач изучает томограмму легких
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.
Он уточнил, что по предварительным данным 2021 года, несмотря на сложности, обусловленные влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.
При этом, по словам министра, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоёв населения, о чём свидетельствует снижение доли больных туберкулёзом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.
Бактерии Mycobacterium tuberculosis, возбудитель туберкулеза - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля 2021, 06:05
В России снизилась заболеваемость туберкулезом
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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