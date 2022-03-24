https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779792834.html

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 24.03.2022

В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:55

2022-03-24T09:55

2022-03-24T09:55

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.Он уточнил, что по предварительным данным 2021 года, несмотря на сложности, обусловленные влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.При этом, по словам министра, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоёв населения, о чём свидетельствует снижение доли больных туберкулёзом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.

https://ria.ru/20210726/tuberkulez-1742850449.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)