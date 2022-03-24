https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779792834.html
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума - РИА Новости, 24.03.2022
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:55
2022-03-24T09:55
2022-03-24T09:55
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.Он уточнил, что по предварительным данным 2021 года, несмотря на сложности, обусловленные влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.При этом, по словам министра, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоёв населения, о чём свидетельствует снижение доли больных туберкулёзом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.
https://ria.ru/20210726/tuberkulez-1742850449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
В России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума
Мурашко: в России заболеваемость туберкулезом достигла исторического минимума