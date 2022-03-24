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Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия - РИА Новости, 24.03.2022
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия
Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:13
2022-03-24T13:13
2022-03-24T13:38
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ещё один из вопросов повестки касается дополнительной поддержи сельского хозяйства и рыболовства. Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.В числе мер, которые уже показали себя эффективными, он назвал ежегодные субсидии государства на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, которые помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы.
https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, экономика
13:13 24.03.2022 (обновлено: 13:38 24.03.2022)
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия
Мишустин заявил, что нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия