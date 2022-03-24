https://ria.ru/20220324/tseny-1779841767.html

Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия

Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия - РИА Новости, 24.03.2022

Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия

Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:13

2022-03-24T13:13

2022-03-24T13:38

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ещё один из вопросов повестки касается дополнительной поддержи сельского хозяйства и рыболовства. Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.В числе мер, которые уже показали себя эффективными, он назвал ежегодные субсидии государства на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, которые помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы.

https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, правительство рф, экономика