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Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия - РИА Новости, 24.03.2022
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Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия - РИА Новости, 24.03.2022
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия
Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:13
2022-03-24T13:38
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ещё один из вопросов повестки касается дополнительной поддержи сельского хозяйства и рыболовства. Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.В числе мер, которые уже показали себя эффективными, он назвал ежегодные субсидии государства на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, которые помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы.
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михаил мишустин, правительство рф, экономика
13:13 24.03.2022 (обновлено: 13:38 24.03.2022)
 
Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия

Мишустин заявил, что нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Нельзя допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, нужно предпринимать комплексные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ещё один из вопросов повестки касается дополнительной поддержи сельского хозяйства и рыболовства. Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
В числе мер, которые уже показали себя эффективными, он назвал ежегодные субсидии государства на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, которые помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:10
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
 
Михаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
 
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