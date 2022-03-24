https://ria.ru/20220324/trening-1779786765.html

Британцы проводили тренинг для ВСУ за несколько дней до выборов в ДНР и ЛНР

Британцы проводили тренинг для ВСУ за несколько дней до выборов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.03.2022

Британцы проводили тренинг для ВСУ за несколько дней до выборов в ДНР и ЛНР

Британские инструкторы обучали украинских военных применять оружие осенью 2018 года, буквально за несколько дней до проведения выборов в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:11

2022-03-24T09:11

2022-03-24T22:14

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волноваха

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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар – РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных применять оружие осенью 2018 года, буквально за несколько дней до проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых - сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.Согласно сертификату, выданному Королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года.В это время в ДНР и ЛНР шла подготовка к выборам глав республик и депутатов, которые состоялись 11 ноября. Кроме того, предпринимались усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.Королевский танковый полк Великобритании - старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами. Согласно документу, обучение состояло из четырех модулей: "обучение обращению с оружием", "навигация", "медицинский тренинг" и "парное движение".

https://ria.ru/20220324/polkovnik-1779779047.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

великобритания

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенный дом в Волновахе, откуда ВСУ вели огонь из британских гранатометов Жилой дом в Волновахе, откуда украинские военные вели огонь из британских гранатометов. Во дворе этого дома корреспондент РИА Новости нашел сертификат о подготовке Лондоном украинцев, воевавших в Донбассе. Украинские солдаты, воюющие в Донбассе, получали сертификаты об обучении британскими инструкторами за подписью полковника Королевского танкового полка М. Эванса. 2022-03-24T09:11 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, великобритания, волноваха