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Первый участок трассы М12 в Подмосковье сдадут досрочно
Первый участок трассы М12 в Подмосковье сдадут досрочно - РИА Новости, 24.03.2022
Первый участок трассы М12 в Подмосковье сдадут досрочно
Первый участок трассы М12 до Казани в Московской области доделают с опережением сроков. Отрезок трассы от ЦКАД до А108 в Орехово-Зуеве должны были сдать в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
2022-03-24T16:46
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый участок трассы М12 до Казани в Московской области доделают с опережением сроков. Отрезок трассы от ЦКАД до А108 в Орехово-Зуеве должны были сдать в следующем году, но достроят до конца 2022 года, сообщил телеканал "360"."Нам федеральное правительство выделило дополнительные средства. Все вопросы, которые возникали, рассматривались с Андреем Юрьевичем Воробьевым мгновенно. Нет вопросов по материалам, которые здесь нужны. Поэтому мы сдадим первый участок от ЦКАД до трассы А108 в Орехово-Зуеве в этом году", – заявил председатель правления компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.Он пояснил, что 64 километра трассы, которые достроят в этом году,– это так называемый нулевой этап. Дорога расположена на пересечении Северо-Восточной хорды и дороги Лыткарино – Томилино –Красково – Железнодорожный. Далее трасса пересекает ЦКАД и заканчивается на новом обходе Орехово-Зуево.По словам губернатора МО Андрея Воробьева, трассу очень ждут местные жители, поскольку она значительно облегчит передвижение по области, а впоследствии и по стране. Кроме того, трасса создаст много новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что санкции и экономический кризис не помешают строительству, ведущемуся в регионе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Первый участок трассы М12 до Казани в Московской области доделают с опережением сроков. Отрезок трассы от ЦКАД до А108 в Орехово-Зуеве должны были сдать в следующем году, но достроят до конца 2022 года, сообщил телеканал "360"
.
"Нам федеральное правительство выделило дополнительные средства. Все вопросы, которые возникали, рассматривались с Андреем Юрьевичем Воробьевым мгновенно. Нет вопросов по материалам, которые здесь нужны. Поэтому мы сдадим первый участок от ЦКАД до трассы А108 в Орехово-Зуеве в этом году", – заявил председатель правления компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
Он пояснил, что 64 километра трассы, которые достроят в этом году,– это так называемый нулевой этап. Дорога расположена на пересечении Северо-Восточной хорды и дороги Лыткарино – Томилино –Красково – Железнодорожный. Далее трасса пересекает ЦКАД и заканчивается на новом обходе Орехово-Зуево.
По словам губернатора МО Андрея Воробьева, трассу очень ждут местные жители, поскольку она значительно облегчит передвижение по области, а впоследствии и по стране. Кроме того, трасса создаст много новых рабочих мест. Губернатор подчеркнул, что санкции и экономический кризис не помешают строительству, ведущемуся в регионе.