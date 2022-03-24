https://ria.ru/20220324/tovary-1779774941.html

Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию

Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию - РИА Новости, 24.03.2022

Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию

Альтернативным маршрутом транспортировки товаров из Перу в Россию мог бы стать путь через Владивосток, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:23

2022-03-24T03:23

2022-03-24T03:23

экономика

владимир путин

россия

белоруссия

донбасс

перу

в мире

хуан дель кампо

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Альтернативным маршрутом транспортировки товаров из Перу в Россию мог бы стать путь через Владивосток, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.Ранее одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России c 1 марта на фоне событий на Украине. Тогда же об аналогичном решении объявил французский контейнерный перевозчик CMA CGM. Позднее холдинг DHL перестал доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановил деятельность на Украине, а логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию и доставку документов и грузов на Украину и из нее. Позднее о прекращении деятельности с РФ объявила и одна крупнейших в мире судоходных компаний Maersk.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779773759.html

россия

белоруссия

донбасс

перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, перу, в мире, хуан дель кампо