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Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию - РИА Новости, 24.03.2022
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Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию
Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию - РИА Новости, 24.03.2022
Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию
Альтернативным маршрутом транспортировки товаров из Перу в Россию мог бы стать путь через Владивосток, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:23
2022-03-24T03:23
экономика
владимир путин
россия
белоруссия
донбасс
перу
в мире
хуан дель кампо
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Альтернативным маршрутом транспортировки товаров из Перу в Россию мог бы стать путь через Владивосток, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.Ранее одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России c 1 марта на фоне событий на Украине. Тогда же об аналогичном решении объявил французский контейнерный перевозчик CMA CGM. Позднее холдинг DHL перестал доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановил деятельность на Украине, а логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию и доставку документов и грузов на Украину и из нее. Позднее о прекращении деятельности с РФ объявила и одна крупнейших в мире судоходных компаний Maersk.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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экономика, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, перу, в мире, хуан дель кампо
03:23 24.03.2022
 
Посол рассказал, как изменится транспортировка товаров из Перу в Россию

Посол в России дель Кампо: Перу может поставлять товары в Россию через Тихий океан

CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo RodríguezЧрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY 2.0 / Universidad de Piura / Del Campo Rodríguez
Чрезвычайный и полномочный посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Альтернативным маршрутом транспортировки товаров из Перу в Россию мог бы стать путь через Владивосток, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан дель Кампо.

"То, что сейчас происходит – это совершенно новый сценарий. Торговля продолжается, она не остановилась, мы продолжаем работать с Россией. Есть обязательства, есть соглашения, это все продолжается. Я только могу предположить, что будут изменения в маршруте. Товары из Перу обычно доставляют через Амстердам. Но что объединяет Перу и Россию географически? Это Тихий океан. Это большее расстояние и более высокие цены. Но это прямой маршрут судов. Для Перу, например, очень легко добраться до китайских портов или в Россию через Владивосток", — сказал дипломат.

Ранее одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company (MSC) заявила о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России c 1 марта на фоне событий на Украине. Тогда же об аналогичном решении объявил французский контейнерный перевозчик CMA CGM. Позднее холдинг DHL перестал доставлять посылки в Россию и Белоруссию, а также приостановил деятельность на Украине, а логистическая компания экспресс-доставки DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) временно приостановила доставку грузов и документов в Россию и доставку документов и грузов на Украину и из нее. Позднее о прекращении деятельности с РФ объявила и одна крупнейших в мире судоходных компаний Maersk.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияБелоруссияДонбассПеруВ миреХуан дель Кампо
 
 
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