https://ria.ru/20220324/tesla-1779825402.html
Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla
Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla - РИА Новости, 24.03.2022
Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla
Жительница Ижевска через суд требует у компании "Тесла клуб" вернуть предоплату за автомобиль Tesla, который она не сможет получить из-за западных санкций,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:16
2022-03-24T12:16
2022-03-24T12:39
происшествия
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
tesla motors
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УФА, 24 мар – РИА Новости. Жительница Ижевска через суд требует у компании "Тесла клуб" вернуть предоплату за автомобиль Tesla, который она не сможет получить из-за западных санкций, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.По данным пресс-службы, жительница Ижевска в ноябре заключила договор с компанией "Тесла клуб" о покупке и доставке на территорию России автомобиля Tesla 2021 года выпуска стоимостью более 62 тысяч евро. Вознаграждение агента по условиям договора составляло 4,5 тысяч евро."Женщина в соответствии с условиями договора произвела предоплату. Второй и третий платежи по договору должны были быть произведены после получения от компании письменных уведомлений о готовности автомобиля к отгрузке со склада завода-изготовителя и о прибытии автомобиля на территорию РФ. Истец многократно направляла в адрес агента запросы о предоставлении информации об исполнении договора, однако ответа не последовало", - говорится в сообщении.После неисполнения агентом взятых на себя по договору обязательств, а также ввиду объективной невозможности доставки автомобиля в Россию в связи с введёнными санкциями, истцом в адрес агента было направлено уведомление об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, которое компания в добровольном порядке не удовлетворила, информирует пресс-служба."Истец просит взыскать с ответчика уплаченную сумму предоплаты, неустойку в размере 3% от уплаченной суммы предоплаты, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая в Октябрьском районном суде Ижевска.
https://ria.ru/20220210/tesla-1772105750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), tesla motors
12:16 24.03.2022 (обновлено: 12:39 24.03.2022)
Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla
Жительница Ижевска через суд потребовала у Tesla вернуть предоплату за электрокар
УФА, 24 мар – РИА Новости.
Жительница Ижевска через суд требует у компании "Тесла клуб" вернуть предоплату за автомобиль Tesla, который она не сможет получить из-за западных санкций, сообщили
в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
По данным пресс-службы, жительница Ижевска
в ноябре заключила договор с компанией "Тесла клуб" о покупке и доставке на территорию России
автомобиля Tesla
2021 года выпуска стоимостью более 62 тысяч евро. Вознаграждение агента по условиям договора составляло 4,5 тысяч евро.
"Женщина в соответствии с условиями договора произвела предоплату. Второй и третий платежи по договору должны были быть произведены после получения от компании письменных уведомлений о готовности автомобиля к отгрузке со склада завода-изготовителя и о прибытии автомобиля на территорию РФ. Истец многократно направляла в адрес агента запросы о предоставлении информации об исполнении договора, однако ответа не последовало", - говорится в сообщении.
После неисполнения агентом взятых на себя по договору обязательств, а также ввиду объективной невозможности доставки автомобиля в Россию в связи с введёнными санкциями, истцом в адрес агента было направлено уведомление об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, которое компания в добровольном порядке не удовлетворила, информирует пресс-служба.
"Истец просит взыскать с ответчика уплаченную сумму предоплаты, неустойку в размере 3% от уплаченной суммы предоплаты, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая в Октябрьском районном суде Ижевска.