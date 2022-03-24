https://ria.ru/20220324/tesla-1779825402.html

Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla

Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla - РИА Новости, 24.03.2022

Жительница Ижевска через суд требует вернуть предоплату за электрокар Tesla

Жительница Ижевска через суд требует у компании "Тесла клуб" вернуть предоплату за автомобиль Tesla, который она не сможет получить из-за западных санкций,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:16

2022-03-24T12:16

2022-03-24T12:39

происшествия

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

tesla motors

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УФА, 24 мар – РИА Новости. Жительница Ижевска через суд требует у компании "Тесла клуб" вернуть предоплату за автомобиль Tesla, который она не сможет получить из-за западных санкций, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.По данным пресс-службы, жительница Ижевска в ноябре заключила договор с компанией "Тесла клуб" о покупке и доставке на территорию России автомобиля Tesla 2021 года выпуска стоимостью более 62 тысяч евро. Вознаграждение агента по условиям договора составляло 4,5 тысяч евро."Женщина в соответствии с условиями договора произвела предоплату. Второй и третий платежи по договору должны были быть произведены после получения от компании письменных уведомлений о готовности автомобиля к отгрузке со склада завода-изготовителя и о прибытии автомобиля на территорию РФ. Истец многократно направляла в адрес агента запросы о предоставлении информации об исполнении договора, однако ответа не последовало", - говорится в сообщении.После неисполнения агентом взятых на себя по договору обязательств, а также ввиду объективной невозможности доставки автомобиля в Россию в связи с введёнными санкциями, истцом в адрес агента было направлено уведомление об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, которое компания в добровольном порядке не удовлетворила, информирует пресс-служба."Истец просит взыскать с ответчика уплаченную сумму предоплаты, неустойку в размере 3% от уплаченной суммы предоплаты, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.Предварительное судебное заседание назначено на 16 мая в Октябрьском районном суде Ижевска.

https://ria.ru/20220210/tesla-1772105750.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), tesla motors