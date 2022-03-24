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Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач
Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач - РИА Новости, 24.03.2022
Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач
Российским телеканалам в нынешней ситуации следует сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю, считает помощник... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:00
2022-03-24T14:00
2022-03-24T14:00
культура
новости культуры
общество
владимир мединский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российским телеканалам в нынешней ситуации следует сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."У нас есть члены комиссии - представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет", - сказал Мединский в четверг на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.По его словам, вместо развлекательных программ целесообразнее показывать "хорошее отечественное кино". "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав - кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", - добавил Мединский."Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - считает помощник главы государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, общество, владимир мединский
Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач
Помощник Путина Мединский посоветовал заменить развлечения на ТВ историческим кино
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российским телеканалам в нынешней ситуации следует сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"У нас есть члены комиссии - представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет", - сказал Мединский в четверг на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
По его словам, вместо развлекательных программ целесообразнее показывать "хорошее отечественное кино". "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав - кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", - добавил Мединский.
"Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - считает помощник главы государства.