https://ria.ru/20220324/televidenie-1779851297.html

Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач

Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач - РИА Новости, 24.03.2022

Мединский посоветовал сократить число развлекательных телепередач

Российским телеканалам в нынешней ситуации следует сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю, считает помощник... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:00

2022-03-24T14:00

2022-03-24T14:00

культура

новости культуры

общество

владимир мединский

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российским телеканалам в нынешней ситуации следует сократить число развлекательных передач и заменить их кинофильмами, не искажающими историю, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."У нас есть члены комиссии - представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет", - сказал Мединский в четверг на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.По его словам, вместо развлекательных программ целесообразнее показывать "хорошее отечественное кино". "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав - кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", - добавил Мединский."Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", - считает помощник главы государства.

https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, общество, владимир мединский