https://ria.ru/20220324/telegram-1779857508.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:25

2022-03-24T14:25

2022-03-24T14:32

telegram

telegram (приложение)

технологии

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интернет

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 14.01 мск четверга было зафиксировано 1414 жалоб: 65% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 21% - на работу приложения, еще 12% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Италии, Великобритании, Нидерландов и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220320/telegram-1779184576.html

россия

италия

нидерланды

европа

великобритания

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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