https://ria.ru/20220324/telegram-1779857508.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:25
2022-03-24T14:25
2022-03-24T14:32
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 14.01 мск четверга было зафиксировано 1414 жалоб: 65% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 21% - на работу приложения, еще 12% - на проблемы с получением сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Италии, Великобритании, Нидерландов и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220320/telegram-1779184576.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:25 24.03.2022 (обновлено: 14:32 24.03.2022)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram из России и Европы пожаловались на сбои в работе мессенджера