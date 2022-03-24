https://ria.ru/20220324/tekhnologii-1779824118.html

В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"

В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М" - РИА Новости, 24.03.2022

В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"

Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:12

2022-03-24T12:12

2022-03-24T15:28

технологии

омская область

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ОМСК, 24 мар — РИА Новости. Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.Ученые под руководством автора проекта Максима Копосова работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо отечественного чипа, в ноутбуке применяются и другие российские комплектующие: корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения."Разработчики утверждают, что в первую очередь он предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в различных государственных учреждениях. Сейчас они работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки", — добавили в пресс-службе.Теперь ноутбук готовится к серийному производству.

https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779529508.html

омская область

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, омская область