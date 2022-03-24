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В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М" - РИА Новости, 24.03.2022
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В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М" - РИА Новости, 24.03.2022
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:12
2022-03-24T15:28
технологии
омская область
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ОМСК, 24 мар — РИА Новости. Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.Ученые под руководством автора проекта Максима Копосова работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо отечественного чипа, в ноутбуке применяются и другие российские комплектующие: корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения."Разработчики утверждают, что в первую очередь он предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в различных государственных учреждениях. Сейчас они работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки", — добавили в пресс-службе.Теперь ноутбук готовится к серийному производству.
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технологии, омская область
12:12 24.03.2022 (обновлено: 15:28 24.03.2022)
 
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"

В Омске создали первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука
Читать ria.ru в
ОМСК, 24 мар — РИА Новости. Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"На модель BITBLAZE Titan будет установлена операционная система Linux в версии Alt либо Astra. Основной акцент производители сделали на удобстве и безопасности. Ноутбук максимально защищен от кибератак и утечки конфиденциальных данных", — говорится в релизе.

Ученые под руководством автора проекта Максима Копосова работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо отечественного чипа, в ноутбуке применяются и другие российские комплектующие: корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения.
"Разработчики утверждают, что в первую очередь он предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в различных государственных учреждениях. Сейчас они работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки", — добавили в пресс-службе.
Теперь ноутбук готовится к серийному производству.
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