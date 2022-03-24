https://ria.ru/20220324/tekhnologii-1779824118.html
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М" - РИА Новости, 24.03.2022
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:12
2022-03-24T12:12
2022-03-24T15:28
технологии
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
ОМСК, 24 мар — РИА Новости. Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.Ученые под руководством автора проекта Максима Копосова работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо отечественного чипа, в ноутбуке применяются и другие российские комплектующие: корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения."Разработчики утверждают, что в первую очередь он предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в различных государственных учреждениях. Сейчас они работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки", — добавили в пресс-службе.Теперь ноутбук готовится к серийному производству.
https://ria.ru/20220322/spetsialisty-1779529508.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, омская область
12:12 24.03.2022 (обновлено: 15:28 24.03.2022)
В Омске создали первый ноутбук на российском процессоре "Байкал-М"
В Омске создали первый ноутбук, работающий на российском процессоре "Байкал-М"
ОМСК, 24 мар — РИА Новости. Инженеры из Омска создали ноутбук BITBLAZE Titan, работающий на восьмиядерном процессоре "Байкал-М", рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"На модель BITBLAZE Titan будет установлена операционная система Linux в версии Alt либо Astra. Основной акцент производители сделали на удобстве и безопасности. Ноутбук максимально защищен от кибератак и утечки конфиденциальных данных", — говорится в релизе.
Ученые под руководством автора проекта Максима Копосова работали над созданием инженерной версии BITBLAZE Titan около года. Помимо отечественного чипа, в ноутбуке применяются и другие российские комплектующие: корпус, материнская плата, SSD-накопитель и система охлаждения.
"Разработчики утверждают, что в первую очередь он предназначен для выхода в интернет и решения офисных задач в различных государственных учреждениях. Сейчас они работают над финальной модификацией модели и устраняют выявленные недостатки", — добавили в пресс-службе.
Теперь ноутбук готовится к серийному производству.