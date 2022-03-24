https://ria.ru/20220324/tabak-1779719636.html

Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли

Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли - РИА Новости, 24.03.2022

Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли

Отечественные производители табачных изделий сейчас находятся в неконкурентных позициях из-за доминирования на российском рынке иностранных компаний, поэтому в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T04:30

2022-03-24T04:30

2022-03-24T04:30

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отечественные производители табачных изделий сейчас находятся в неконкурентных позициях из-за доминирования на российском рынке иностранных компаний, поэтому в нынешних условиях необходимы меры поддержки, считает эксперт табачной отрасли Александр Ионов.Ранее депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что табачный бизнес на территории России следует национализировать. По его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения."На рынке создалась катастрофическая ситуация, где балом правит не естественная монополия, а западное лобби. Сегодня рынок табачных изделий полностью монополизирован иностранными компаниями, которые представляют страны, находящиеся в начале списка тех, кто ввёл первыми санкции по отношению к России: Британия (BAT) Япония (JTI) Америка (PMI)", - говорит Ионов.По его словам, представители российский независимых отечественных табачных фабрик, в настоящий момент "находится в искусственно созданной неконкурентной среде". Однако проблему импортозамещения, отмечает он, можно решить."Во-первых, речь идет о кредитовании на льготных условиях, это необходимо отечественным производителям. Во-вторых, оплата акциза не наперёд, а постфактум (сейчас эта привилегия доступна лишь западным компаниями), российские производители платят главный налог вперёд, что влечёт за собой несоизмеримую финансовую нагрузку, в среднем необходимо увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза, чтобы заплатить акциз", - поясняет Ионов.Кроме того, по словам эксперта, нужно ввести квоты на представленность в федеральных и крупных розничных сетях. "В соседних странах, таких как Армения и Белоруссия минимум 30% от присутствия на полках составляют местные независимые производители. Сейчас независимому производителю сигарет практически невозможно попасть на полку и представить свой продукт покупателю, так как магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями. Если мы говорим о импортозамещении, то давайте начинать его с тех секторов, которые относятся непосредственно к гражданам", - заключает специалист.

https://ria.ru/20220314/tabak-1778125767.html

https://ria.ru/20220112/veyp-1767494549.html

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япония, белоруссия, сша, россия, экономика