https://ria.ru/20220324/tabak-1779719636.html
Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли
Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли - РИА Новости, 24.03.2022
Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли
Отечественные производители табачных изделий сейчас находятся в неконкурентных позициях из-за доминирования на российском рынке иностранных компаний, поэтому в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T04:30
2022-03-24T04:30
2022-03-24T04:30
япония
белоруссия
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отечественные производители табачных изделий сейчас находятся в неконкурентных позициях из-за доминирования на российском рынке иностранных компаний, поэтому в нынешних условиях необходимы меры поддержки, считает эксперт табачной отрасли Александр Ионов.Ранее депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев заявил, что табачный бизнес на территории России следует национализировать. По его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения."На рынке создалась катастрофическая ситуация, где балом правит не естественная монополия, а западное лобби. Сегодня рынок табачных изделий полностью монополизирован иностранными компаниями, которые представляют страны, находящиеся в начале списка тех, кто ввёл первыми санкции по отношению к России: Британия (BAT) Япония (JTI) Америка (PMI)", - говорит Ионов.По его словам, представители российский независимых отечественных табачных фабрик, в настоящий момент "находится в искусственно созданной неконкурентной среде". Однако проблему импортозамещения, отмечает он, можно решить."Во-первых, речь идет о кредитовании на льготных условиях, это необходимо отечественным производителям. Во-вторых, оплата акциза не наперёд, а постфактум (сейчас эта привилегия доступна лишь западным компаниями), российские производители платят главный налог вперёд, что влечёт за собой несоизмеримую финансовую нагрузку, в среднем необходимо увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза, чтобы заплатить акциз", - поясняет Ионов.Кроме того, по словам эксперта, нужно ввести квоты на представленность в федеральных и крупных розничных сетях. "В соседних странах, таких как Армения и Белоруссия минимум 30% от присутствия на полках составляют местные независимые производители. Сейчас независимому производителю сигарет практически невозможно попасть на полку и представить свой продукт покупателю, так как магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями. Если мы говорим о импортозамещении, то давайте начинать его с тех секторов, которые относятся непосредственно к гражданам", - заключает специалист.
https://ria.ru/20220314/tabak-1778125767.html
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япония, белоруссия, сша, россия, экономика
Эксперт рассказал об импортозамещении в табачной отрасли
Местные производители табачных изделий проигрывают "западному лобби", заявил эксперт
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отечественные производители табачных изделий сейчас находятся в неконкурентных позициях из-за доминирования на российском рынке иностранных компаний, поэтому в нынешних условиях необходимы меры поддержки, считает эксперт табачной отрасли Александр Ионов.
Ранее депутат Государственной Думы от ЕР Султан Хамзаев
заявил, что табачный бизнес на территории России
следует национализировать. По его мнению, в противном случае сигареты от западных партнеров могут стать прямым оружием массового поражения.
"На рынке создалась катастрофическая ситуация, где балом правит не естественная монополия, а западное лобби. Сегодня рынок табачных изделий полностью монополизирован иностранными компаниями, которые представляют страны, находящиеся в начале списка тех, кто ввёл первыми санкции по отношению к России: Британия (BAT) Япония
(JTI) Америка
(PMI)", - говорит Ионов.
По его словам, представители российский независимых отечественных табачных фабрик, в настоящий момент "находится в искусственно созданной неконкурентной среде". Однако проблему импортозамещения, отмечает он, можно решить.
"Во-первых, речь идет о кредитовании на льготных условиях, это необходимо отечественным производителям. Во-вторых, оплата акциза не наперёд, а постфактум (сейчас эта привилегия доступна лишь западным компаниями), российские производители платят главный налог вперёд, что влечёт за собой несоизмеримую финансовую нагрузку, в среднем необходимо увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза, чтобы заплатить акциз", - поясняет Ионов.
Кроме того, по словам эксперта, нужно ввести квоты на представленность в федеральных и крупных розничных сетях. "В соседних странах, таких как Армения
и Белоруссия
минимум 30% от присутствия на полках составляют местные независимые производители. Сейчас независимому производителю сигарет практически невозможно попасть на полку и представить свой продукт покупателю, так как магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями. Если мы говорим о импортозамещении, то давайте начинать его с тех секторов, которые относятся непосредственно к гражданам", - заключает специалист.