https://ria.ru/20220324/svyaz-1779932796.html

Белгородская облдума просит обеспечить сотовой связью маленькие поселения

Белгородская облдума просит обеспечить сотовой связью маленькие поселения - РИА Новости, 24.03.2022

Белгородская облдума просит обеспечить сотовой связью маленькие поселения

Депутаты Белгородской областной думы вышли с обращением к правительству РФ по вопросу обеспечения сотовой связью жителей малочисленных населенных пунктов. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:39

2022-03-24T19:39

2022-03-24T19:39

белгородская область

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ольга павлова

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы вышли с обращением к правительству РФ по вопросу обеспечения сотовой связью жителей малочисленных населенных пунктов.В четверг на внеочередном заседании Белгородской областной думы депутаты единогласно поддержали обращение в правительство страны рассмотреть возможность изменения технических требований к измерению сигнала сотовой связи, которые используются для включения населенных пунктов в программу по устранению цифрового неравенства 2.0. Документ представил председатель комитета облдумы по экономике и торговле Михаил Несветайло. Он пояснил, что обеспечение населения качественной и устойчивой сотовой связью – сегодня одна из приоритетных задач, стоящих перед органами государственной власти всех уровней."Проблема очень актуальна. Очень часто депутаты слышат этот вопрос во время приёмов граждан, в обращениях жителей. Поэтому было такое принято решение обратиться к правительству страны", – отметила спикер областной думы Ольга Павлова.По данным на 1 марта 2022 года, в Белгородской области все населенные пункты с численностью населения от 500 человек в полной мере обеспечены качественными услугами сотовой связи. А в маленьких хуторах и селах, где проживают от 100 до 500 жителей, вопрос остается открытым.В тексте обращения к правительству РФ белгородские депутаты просят рассмотреть возможность изменения критерия уровня сигнала с -90 до -85 децибел-милливатт для включения населенного пункта в программу устранения цифрового неравенства, а также увеличить минимальное количество контрольных точек, на которых производится измерение, с 4 до 6."Это позволит увеличить количество населённых пунктов, в которых будет существенно улучшена или появится сотовая связь, а критерии отбора станут более объективными для территорий со сложным рельефом", – говорится в тексте обращения.

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html

https://ria.ru/20220324/lgoty-1779919913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, общество, ольга павлова, белгородская областная дума, правительство рф