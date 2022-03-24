Белгородская облдума просит обеспечить сотовой связью маленькие поселения
Белгородская облдума попросила обеспечить сотовой связью маленькие населенные пункты
© Фото пресс-службы Белгородской областной думыЗаседание Белгородской областной думы
© Фото пресс-службы Белгородской областной думы
Заседание Белгородской областной думы
БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы вышли с обращением к правительству РФ по вопросу обеспечения сотовой связью жителей малочисленных населенных пунктов.
В четверг на внеочередном заседании Белгородской областной думы депутаты единогласно поддержали обращение в правительство страны рассмотреть возможность изменения технических требований к измерению сигнала сотовой связи, которые используются для включения населенных пунктов в программу по устранению цифрового неравенства 2.0. Документ представил председатель комитета облдумы по экономике и торговле Михаил Несветайло. Он пояснил, что обеспечение населения качественной и устойчивой сотовой связью – сегодня одна из приоритетных задач, стоящих перед органами государственной власти всех уровней.
"Проблема очень актуальна. Очень часто депутаты слышат этот вопрос во время приёмов граждан, в обращениях жителей. Поэтому было такое принято решение обратиться к правительству страны", – отметила спикер областной думы Ольга Павлова.
По данным на 1 марта 2022 года, в Белгородской области все населенные пункты с численностью населения от 500 человек в полной мере обеспечены качественными услугами сотовой связи. А в маленьких хуторах и селах, где проживают от 100 до 500 жителей, вопрос остается открытым.
В тексте обращения к правительству РФ белгородские депутаты просят рассмотреть возможность изменения критерия уровня сигнала с -90 до -85 децибел-милливатт для включения населенного пункта в программу устранения цифрового неравенства, а также увеличить минимальное количество контрольных точек, на которых производится измерение, с 4 до 6.
"Это позволит увеличить количество населённых пунктов, в которых будет существенно улучшена или появится сотовая связь, а критерии отбора станут более объективными для территорий со сложным рельефом", – говорится в тексте обращения.