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В РПЦ прокомментировали сообщения о задержке выплат священникам в Африке - РИА Новости, 24.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220324/svift-1779810249.html
В РПЦ прокомментировали сообщения о задержке выплат священникам в Африке
В РПЦ прокомментировали сообщения о задержке выплат священникам в Африке - РИА Новости, 24.03.2022
В РПЦ прокомментировали сообщения о задержке выплат священникам в Африке
Африканский экзархат Русской православной церкви (РПЦ) будет исправно платить клирикам довольствие, несмотря на отключение от системы SWIFT, заявил патриарший... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:17
2022-03-24T11:17
религия
русская православная церковь
африка
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Африканский экзархат Русской православной церкви (РПЦ) будет исправно платить клирикам довольствие, несмотря на отключение от системы SWIFT, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Кенийские СМИ ранее сообщили, что местные священники РПЦ перестали получать финансирование из России."Россию от SWIFT не отключали, отключили некоторые банки, попавшие под санкции. Остальные спокойно продолжают осуществлять валютные переводы... Африканский экзархат продолжает поддерживать своих клириков. Также продолжает оказываться другая необходимая поддержка: на лечение, строительство и ремонт храмов, обучение, помощь в связи с утерей близких родственников и самих клириков, миссионерскую, образовательную и просветительскую деятельность", - написал он в своем Telegram-канале.Синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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русская православная церковь, африка
11:17 24.03.2022
 
В РПЦ прокомментировали сообщения о задержке выплат священникам в Африке

РПЦ: помощь африканским священникам оказывается, несмотря на санкции

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Африканский экзархат Русской православной церкви (РПЦ) будет исправно платить клирикам довольствие, несмотря на отключение от системы SWIFT, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Кенийские СМИ ранее сообщили, что местные священники РПЦ перестали получать финансирование из России.
"Россию от SWIFT не отключали, отключили некоторые банки, попавшие под санкции. Остальные спокойно продолжают осуществлять валютные переводы... Африканский экзархат продолжает поддерживать своих клириков. Также продолжает оказываться другая необходимая поддержка: на лечение, строительство и ремонт храмов, обучение, помощь в связи с утерей близких родственников и самих клириков, миссионерскую, образовательную и просветительскую деятельность", - написал он в своем Telegram-канале.
Синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
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