https://ria.ru/20220324/suvorov-1779848229.html

Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму

Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму - РИА Новости, 24.03.2022

Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму

Симфонический оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина записал саундтрек к мультфильму "Суворов: великое... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:50

2022-03-24T17:50

2022-03-24T17:50

культура

новости культуры

антон макарский

филипп киркоров

россия

союзмультфильм

мосфильм

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Симфонический оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина записал саундтрек к мультфильму "Суворов: великое путешествие", сообщили журналистам в военном ведомстве.Оркестр записывался на киностудии "Мосфильм". По словам руководителя коллектива, исполненные мелодии "способны помочь юному зрителю переместиться во времена подвигов Суворова".Симфоническое звучание обладает необходимым музыкальным объемом, который позволяет глубже раскрыть сюжетные повороты, считает генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.При написании тем композитор картины Иван Урюпин ориентировался на средства выразительности, характерные для отечественной оркестровой музыки XX века, и экспериментировал со стилизациями XVIII века, звучанием исторических ударных и духовых инструментов. "Мне необходимо было соблюдать баланс между традициями и современным звучанием анимационной киномузыки", – говорит Урюпин.Кроме закадровых композиций, в фильме прозвучат три песни в исполнении Филиппа Киркорова, актеров Антона Макарского и Натальи Быстровой."Суворов: великое путешествие" выполнен в технике 3D и рассказывает историю 16-летнего юноши Гриши, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. В прокат лента выйдет 1 мая.

https://ria.ru/20220315/soyuzmultfilm-1778218138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, антон макарский, филипп киркоров, россия, союзмультфильм, мосфильм, министерство обороны рф (минобороны рф)