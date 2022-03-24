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Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму - РИА Новости, 24.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220324/suvorov-1779848229.html
Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму
Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму - РИА Новости, 24.03.2022
Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму
Симфонический оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина записал саундтрек к мультфильму "Суворов: великое... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:50
2022-03-24T17:50
культура
новости культуры
антон макарский
филипп киркоров
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Симфонический оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина записал саундтрек к мультфильму "Суворов: великое путешествие", сообщили журналистам в военном ведомстве.Оркестр записывался на киностудии "Мосфильм". По словам руководителя коллектива, исполненные мелодии "способны помочь юному зрителю переместиться во времена подвигов Суворова".Симфоническое звучание обладает необходимым музыкальным объемом, который позволяет глубже раскрыть сюжетные повороты, считает генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.При написании тем композитор картины Иван Урюпин ориентировался на средства выразительности, характерные для отечественной оркестровой музыки XX века, и экспериментировал со стилизациями XVIII века, звучанием исторических ударных и духовых инструментов. "Мне необходимо было соблюдать баланс между традициями и современным звучанием анимационной киномузыки", – говорит Урюпин.Кроме закадровых композиций, в фильме прозвучат три песни в исполнении Филиппа Киркорова, актеров Антона Макарского и Натальи Быстровой."Суворов: великое путешествие" выполнен в технике 3D и рассказывает историю 16-летнего юноши Гриши, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. В прокат лента выйдет 1 мая.
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новости культуры, антон макарский, филипп киркоров, россия, союзмультфильм, мосфильм, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:50 24.03.2022
 
Оркестр Минобороны впервые записал музыку к анимационному фильму

Оркестр Минобороны России записал музыку к мультфильму "Суворов: великое путешествие"

© Предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
Кадр из мультфильма Суворов: Великое путешествие
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Симфонический оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина записал саундтрек к мультфильму "Суворов: великое путешествие", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Для коллектива это первый опыт работы над мультипликационным фильмом", — уточнили в учреждении.

Оркестр записывался на киностудии "Мосфильм". По словам руководителя коллектива, исполненные мелодии "способны помочь юному зрителю переместиться во времена подвигов Суворова".
Симфоническое звучание обладает необходимым музыкальным объемом, который позволяет глубже раскрыть сюжетные повороты, считает генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
При написании тем композитор картины Иван Урюпин ориентировался на средства выразительности, характерные для отечественной оркестровой музыки XX века, и экспериментировал со стилизациями XVIII века, звучанием исторических ударных и духовых инструментов.
© Предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
Кадр из мультфильма Суворов: Великое путешествие
1 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
Кадр из мультфильма Суворов: Великое путешествие
2 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
© Предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
Кадр из мультфильма Суворов: Великое путешествие
3 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
2 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
3 из 3
Кадр из мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
"Мне необходимо было соблюдать баланс между традициями и современным звучанием анимационной киномузыки", – говорит Урюпин.
Кроме закадровых композиций, в фильме прозвучат три песни в исполнении Филиппа Киркорова, актеров Антона Макарского и Натальи Быстровой.
"Суворов: великое путешествие" выполнен в технике 3D и рассказывает историю 16-летнего юноши Гриши, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. В прокат лента выйдет 1 мая.
Кадр из анимационного фильма Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:07Культура
Вышел трейлер 3D мультфильма "Суворов: Великое путешествие"
 
КультураНовости культурыАнтон МакарскийФилипп КиркоровРоссияСоюзмультфильмМосфильмМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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