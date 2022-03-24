21:38 24.03.2022 (обновлено: 23:06 24.03.2022)
Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины
Минобороны заявило об открытии гумкоридора для выхода зарубежных судов из портов Украины
Катер Военно-морского флота России у берегов Бердянска
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что в украинских гаванях остаются заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут оттуда выйти в открытое море из-за размещенных украинскими войсками мин, а также угрозы обстрела со стороны ВСУ.
"Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности для гражданских судов.
"В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск", — сказал Мизинцев на брифинге.
Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — три мили, добавил Мизинцев. По его словам, время действия коридора — ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени начиная с пятницы.
"Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", — резюмировал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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