https://ria.ru/20220324/suda-1779951601.html

Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 24.03.2022

Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:38

2022-03-24T21:38

2022-03-24T23:06

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что в украинских гаванях остаются заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут оттуда выйти в открытое море из-за размещенных украинскими войсками мин, а также угрозы обстрела со стороны ВСУ."Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — добавил генерал.Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности для гражданских судов."В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск", — сказал Мизинцев на брифинге.Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — три мили, добавил Мизинцев. По его словам, время действия коридора — ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени начиная с пятницы."Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", — резюмировал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, международная морская организация, украина, ситуация в днр и лнр