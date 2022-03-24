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Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 24.03.2022
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Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины
Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины - РИА Новости, 24.03.2022
Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины
Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:38
2022-03-24T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
международная морская организация
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что в украинских гаванях остаются заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут оттуда выйти в открытое море из-за размещенных украинскими войсками мин, а также угрозы обстрела со стороны ВСУ."Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — добавил генерал.Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности для гражданских судов."В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск", — сказал Мизинцев на брифинге.Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — три мили, добавил Мизинцев. По его словам, время действия коридора — ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени начиная с пятницы."Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", — резюмировал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, россия, международная морская организация, украина, ситуация в днр и лнр
21:38 24.03.2022 (обновлено: 23:06 24.03.2022)
 
Россия откроет гумкоридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

Минобороны заявило об открытии гумкоридора для выхода зарубежных судов из портов Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКатер Военно-морского флота России у берегов Бердянска
Катер Военно-морского флота России у берегов Бердянска - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости
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Катер Военно-морского флота России у берегов Бердянска
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия с пятницы откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины в открытое море, их сбор будет проходить в 20 милях юго-восточнее Ильичевска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что в украинских гаванях остаются заблокированными 67 иностранных судов из 15 стран, они не могут оттуда выйти в открытое море из-за размещенных украинскими войсками мин, а также угрозы обстрела со стороны ВСУ.
"Созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность (минные поля установлены с грубейшими нарушениями регламентов подготовки и без составления соответствующих карт), а также угроза обстрела ВСУ судов, следующих по рекомендованным путям, не позволяют им безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", — добавил генерал.
Он подчеркнул, что Россия не создает никакой опасности для гражданских судов.
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"В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск", — сказал Мизинцев на брифинге.
Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — три мили, добавил Мизинцев. По его словам, время действия коридора — ежедневно с 8:00 до 19:00 по московскому времени начиная с пятницы.
"Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", — резюмировал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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