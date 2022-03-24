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Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин - РИА Новости, 24.03.2022
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:08
2022-03-24T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские боевики создали серьезнейшие риски для судоходства в Черном и других морях. Речь идет о порядка 400 украинских якорных минах устаревших типов, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный", - рассказала она."В итоге около 60 судов не могут выйти из украинских портов. Оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть даже Средиземного моря, что создает угрозу для гражданской навигации", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, мария захарова
16:08 24.03.2022 (обновлено: 16:15 24.03.2022)
 
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин

Захарова: около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки Киевом мин

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Акватория грузового порта в Одессе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинские боевики создали серьезнейшие риски для судоходства в Черном и других морях. Речь идет о порядка 400 украинских якорных минах устаревших типов, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный", - рассказала она.
"В итоге около 60 судов не могут выйти из украинских портов. Оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть даже Средиземного моря, что создает угрозу для гражданской навигации", - добавила Захарова.
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Минобороны выяснило, что лаборатории США на Украине занимались биооружием
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаМария Захарова
 
 
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