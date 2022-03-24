https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html

Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин

Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин - РИА Новости, 24.03.2022

Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин

Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:08

2022-03-24T16:08

2022-03-24T16:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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украина

мария захарова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские боевики создали серьезнейшие риски для судоходства в Черном и других морях. Речь идет о порядка 400 украинских якорных минах устаревших типов, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный", - рассказала она."В итоге около 60 судов не могут выйти из украинских портов. Оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть даже Средиземного моря, что создает угрозу для гражданской навигации", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html

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Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, мария захарова