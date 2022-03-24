https://ria.ru/20220324/suda-1779880475.html
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин - РИА Новости, 24.03.2022
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:08
2022-03-24T16:08
2022-03-24T16:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
украина
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/38/1506903812_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9f03910f508ad8dcf41ad619c487a2dd.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки украинской стороной морских мин, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские боевики создали серьезнейшие риски для судоходства в Черном и других морях. Речь идет о порядка 400 украинских якорных минах устаревших типов, которые были установлены на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный", - рассказала она."В итоге около 60 судов не могут выйти из украинских портов. Оторвавшиеся от якорей мины дрейфуют в сторону пролива Босфор и могут достигнуть даже Средиземного моря, что создает угрозу для гражданской навигации", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779873378.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/38/1506903812_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_53c440b764a9933e12af3eaef596af77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, мария захарова
16:08 24.03.2022 (обновлено: 16:15 24.03.2022)
Около 60 судов не могут выйти из портов Украины из-за установки Киевом мин
Захарова: около 60 судов не могут выйти из украинских портов из-за установки Киевом мин