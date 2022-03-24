https://ria.ru/20220324/sud-1779959668.html

Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве

Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве - РИА Новости, 24.03.2022

Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал 43 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:45

2022-03-24T22:45

2022-03-24T22:45

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал 43 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Двадцать четвертого марта 2022 года судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 22 лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КРФоАП, каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала пресс-секретарь.Ранее она сообщила, что аналогичные решения вынесены в отношении 21 человека.Данное наказание - максимальное по статье "Мелкое хулиганство".Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта, произошедшего в новой Москве 22 марта. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.Как сообщал начальник столичной полиции Олег Баранов, потасовка разгорелась из-за того, что ее участники не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство". Были задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения.

https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html

https://ria.ru/20220101/draka-1766366186.html

москва

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, новая москва