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Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве - РИА Новости, 24.03.2022
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Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве
Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве - РИА Новости, 24.03.2022
Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал 43 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:45
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происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал 43 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Двадцать четвертого марта 2022 года судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 22 лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КРФоАП, каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала пресс-секретарь.Ранее она сообщила, что аналогичные решения вынесены в отношении 21 человека.Данное наказание - максимальное по статье "Мелкое хулиганство".Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта, произошедшего в новой Москве 22 марта. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.Как сообщал начальник столичной полиции Олег Баранов, потасовка разгорелась из-за того, что ее участники не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство". Были задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения.
https://ria.ru/20220215/draka-1772885893.html
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происшествия, москва, новая москва
22:45 24.03.2022
 
Суд арестовал всех участников массовой драки в Новой Москве

Суд арестовал 43 участников драки с поножовщиной в Новой Москве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал 43 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Двадцать четвертого марта 2022 года судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 22 лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КРФоАП, каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала пресс-секретарь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 12:52
В Калужской области конфликт таксиста и пассажирки перерос в массовую драку
Ранее она сообщила, что аналогичные решения вынесены в отношении 21 человека.
Данное наказание - максимальное по статье "Мелкое хулиганство".
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 13:33
Массовая драка в Новой Москве попала на видео
Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта, произошедшего в новой Москве 22 марта. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
Как сообщал начальник столичной полиции Олег Баранов, потасовка разгорелась из-за того, что ее участники не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство". Были задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения.
 
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