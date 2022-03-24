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Суд арестовал 21 участника массовой драки в Новой Москве - РИА Новости, 24.03.2022
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Суд арестовал 21 участника массовой драки в Новой Москве
Суд арестовал 21 участника массовой драки в Новой Москве - РИА Новости, 24.03.2022
Суд арестовал 21 участника массовой драки в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал 21 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:58
2022-03-24T15:58
происшествия
криминал
москва
новая москва
олег баранов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
щербинский районный суд г. москвы
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал 21 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 21 лица виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП, каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала она.Данное наказание - максимальное по статье "Мелкое хулиганство".Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта, произошедшего в новой Москве 22 марта. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.Как сообщал начальник столичной полиции Олег Баранов, потасовка разгорелась из-за того, что ее участники не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство". Были задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения.
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происшествия, криминал, москва, новая москва, олег баранов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), щербинский районный суд г. москвы
15:58 24.03.2022
 
Суд арестовал 21 участника массовой драки в Новой Москве

Щербинский суд арестовал 21 участника драки с поножовщиной в Новой Москве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал 21 участника драки мигрантов с поножовщиной в новой Москве на 15 суток каждого, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Судьей Щербинского районного суда города Москвы вынесены постановления о признании 21 лица виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП, каждому из указанных лиц назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала она.
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:14В России
В Новой Москве произошла массовая драка с участием 20 человек
Данное наказание - максимальное по статье "Мелкое хулиганство".
Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта, произошедшего в новой Москве 22 марта. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
Как сообщал начальник столичной полиции Олег Баранов, потасовка разгорелась из-за того, что ее участники не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство". Были задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения.
 
ПроисшествияКриминалМоскваНовая МоскваОлег БарановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Щербинский районный суд г. Москвы
 
 
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