https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html

ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57

ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57 - РИА Новости, 24.03.2022

ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57

Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:37

2022-03-24T03:37

2022-03-24T03:38

безопасность

армия

су-57

воздушно-космические силы россии

россия

ахтубинск

москва

новое оружие россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742043207_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_84668fbc5af91ac64983702d8f1b7a30.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.Источник не уточнил, когда были переданы оба самолета.Таким образом, теперь у ВКС РФ три Су-57. Первый, поступивший в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске, и два новых – "будут использоваться для переобучения летного персонала на новые боевые машины".Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

россия

ахтубинск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

безопасность, армия, су-57, воздушно-космические силы россии, россия, ахтубинск, москва