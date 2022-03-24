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ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57 - РИА Новости, 24.03.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57 - РИА Новости, 24.03.2022
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:37
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безопасность
армия
су-57
воздушно-космические силы россии
россия
ахтубинск
москва
новое оружие россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.Источник не уточнил, когда были переданы оба самолета.Таким образом, теперь у ВКС РФ три Су-57. Первый, поступивший в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске, и два новых – "будут использоваться для переобучения летного персонала на новые боевые машины".Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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безопасность, армия, су-57, воздушно-космические силы россии, россия, ахтубинск, москва
03:37 24.03.2022 (обновлено: 03:38 24.03.2022)
 
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57

ВКС России с начала года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.

"Два Су-57 переданы ВКС РФ с начала года. Оба самолета перелетели с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода в летные центры ВКС. Один – в Ахтубинск, второй – в Липецк", — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, когда были переданы оба самолета.
Таким образом, теперь у ВКС РФ три Су-57. Первый, поступивший в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске, и два новых – "будут использоваться для переобучения летного персонала на новые боевые машины".
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияСу-57Воздушно-космические силы РоссииРоссияАхтубинскМосква
 
 
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