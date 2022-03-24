https://ria.ru/20220324/su-57-1779775221.html
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57 - РИА Новости, 24.03.2022
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T03:37
2022-03-24T03:37
2022-03-24T03:38
безопасность
армия
су-57
воздушно-космические силы россии
россия
ахтубинск
москва
новое оружие россии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России с начала 2022 года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.Источник не уточнил, когда были переданы оба самолета.Таким образом, теперь у ВКС РФ три Су-57. Первый, поступивший в ноябре 2020 года в летно-испытательный центр в Ахтубинске, и два новых – "будут использоваться для переобучения летного персонала на новые боевые машины".Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, армия, су-57, воздушно-космические силы россии, россия, ахтубинск, москва
03:37 24.03.2022 (обновлено: 03:38 24.03.2022)
ВКС России с начала года получили еще два истребителя Су-57
ВКС России с начала года получили еще два новейших истребителя пятого поколения Су-57