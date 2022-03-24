В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли "стелс-омикрона" в России
Ученый Роспотребнадзора Хафизов: доля "стелс-омикрона" растет, но новой волны не ожидается
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Доля "стелс-омикрона" в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний: BA.1, BA.2, BA.3. Линия ВА.2 получила название "стелс-омикрон".
"В РФ доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев "омикрона", присутствуя практически во всех регионах страны", — сказал Хафизов.
Он подчеркнул, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована — с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни.
"Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", — отметил Хафизов.