https://ria.ru/20220324/stels-omikron-1779775074.html

В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли "стелс-омикрона" в России

В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли "стелс-омикрона" в России - РИА Новости, 24.03.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли "стелс-омикрона" в России

Доля "стелс-омикрона" в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, заявил РИА РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T03:27

2022-03-24T03:27

2022-03-24T03:27

камиль хафизов

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Доля "стелс-омикрона" в России растет, он есть уже практически во всех регионах страны, но резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.После появления и стремительного распространения по всему миру штамма "омикрон" специалисты стали различать несколько его сублиний: BA.1, BA.2, BA.3. Линия ВА.2 получила название "стелс-омикрон".Он подчеркнул, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом в России не ожидается, так как очень большая доля населения уже иммунизирована — с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни."Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", — отметил Хафизов.

https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779548853.html

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Никита Стома

камиль хафизов, общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, коронавирус в россии