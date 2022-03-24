https://ria.ru/20220324/ssha-1779903870.html

В МИД заявили о "бессильной злобе" США из-за Украины

В МИД заявили о "бессильной злобе" США из-за Украины - РИА Новости, 24.03.2022

В МИД заявили о "бессильной злобе" США из-за Украины

"Бессильная злоба" возникла у США из-за сорванных планов сделать Украину плацдармом для ударов по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:29

2022-03-24T17:29

2022-03-24T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

сша

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украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Бессильная злоба" возникла у США из-за сорванных планов сделать Украину плацдармом для ударов по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Администрация США абсолютно недопустимым поведением, возмутительным поведением, а оно продиктовано было такой злобой, бессильной, от того, что сорвался план превращения Украины в анти-Россию и затем использования Украины в качестве масштабнейшего плацдарма нанесения всех видов удара по территории нашей страны. Вот эта злоба практически подвела Вашингтон к виртуальной точке невозврата в двусторонних отношениях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД добавила, что это был путь США, но они продолжают им идти. "Видимо, не предполагалось, что Россия этот удар выдержит, а проблемы, по закону сообщающихся сосудов, начнут множиться у самих Соединенных Штатов Америки, не говоря уж о подпевающих им сателлитов из Евросоюза, видимо, этого они не предполагали. Они посчитали, что это будет билет в один конец, а тут поезд вернулся. Собственно, именно здесь корень агрессивной риторики и переходящих все рамки приличия личных оскорблений в исполнении американского президента, в том числе. Они отражают внутреннее смятение, неуверенность, раздражение тем, что не получилось у них, как всегда получалось и как было задумано на этот раз - разыграть украинскую карту, нагадить и за собой не убрать", - пояснила Захарова.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр