17:29 24.03.2022 (обновлено: 17:49 24.03.2022)
В МИД заявили о "бессильной злобе" США из-за Украины
В МИД заявили о "бессильной злобе" США из-за сорванных планов на Украину
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Бессильная злоба" возникла у США из-за сорванных планов сделать Украину плацдармом для ударов по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Администрация США абсолютно недопустимым поведением, возмутительным поведением, а оно продиктовано было такой злобой, бессильной, от того, что сорвался план превращения Украины в анти-Россию и затем использования Украины в качестве масштабнейшего плацдарма нанесения всех видов удара по территории нашей страны. Вот эта злоба практически подвела Вашингтон к виртуальной точке невозврата в двусторонних отношениях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД добавила, что это был путь США, но они продолжают им идти. "Видимо, не предполагалось, что Россия этот удар выдержит, а проблемы, по закону сообщающихся сосудов, начнут множиться у самих Соединенных Штатов Америки, не говоря уж о подпевающих им сателлитов из Евросоюза, видимо, этого они не предполагали. Они посчитали, что это будет билет в один конец, а тут поезд вернулся. Собственно, именно здесь корень агрессивной риторики и переходящих все рамки приличия личных оскорблений в исполнении американского президента, в том числе. Они отражают внутреннее смятение, неуверенность, раздражение тем, что не получилось у них, как всегда получалось и как было задумано на этот раз - разыграть украинскую карту, нагадить и за собой не убрать", - пояснила Захарова.