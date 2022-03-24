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США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ssha-1779890204.html
США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ
США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2022
США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ
Западные СМИ утверждают со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США работают с союзниками по НАТО над подготовкой к возможным биологическим или... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:38
2022-03-24T16:43
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
василий небензя
вашингтон (город)
москва
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Западные СМИ утверждают со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США работают с союзниками по НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России."США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России… Вашингтон работает с союзниками над подготовкой и стратегией сдерживания в связи с российским оружием массового уничтожения", - говорится в сообщении агентства Блумберг.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие, при этом вероятность такого развития событий оценивается как малая.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах. Кроме того, в Москве отмечали, что Россия ответственно относится к вопросу ядерного оружия согласно положениям военной доктрины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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вашингтон (город)
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россия
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир путин, василий небензя, вашингтон (город), москва, россия, совет безопасности оон, оон, вооруженные силы рф
16:38 24.03.2022 (обновлено: 16:43 24.03.2022)
 
США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ

Bloomberg: США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией

© AP Photo / Kin CheungСотрудник полиции стоит около флага США
Сотрудник полиции стоит около флага США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Сотрудник полиции стоит около флага США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Западные СМИ утверждают со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США работают с союзниками по НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России.
"США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РоссииВашингтон работает с союзниками над подготовкой и стратегией сдерживания в связи с российским оружием массового уничтожения", - говорится в сообщении агентства Блумберг.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие, при этом вероятность такого развития событий оценивается как малая.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что обвинения в адрес России в якобы планах применения химического и биологического оружия на Украине, звучащие от ряда западных стран в СБ ООН, невообразимы, РФ не нуждается в таких методах. Кроме того, в Москве отмечали, что Россия ответственно относится к вопросу ядерного оружия согласно положениям военной доктрины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинВасилий НебензяВашингтон (город)МоскваРоссияСовет Безопасности ООНООНВооруженные силы РФ
 
 
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