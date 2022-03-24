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США вели несогласованные с Джакартой биологические работы в Индонезии

США вели несогласованные с Джакартой биологические работы в Индонезии - РИА Новости, 24.03.2022

США вели несогласованные с Джакартой биологические работы в Индонезии

Медицинский центр ВМС США в Джакарте до 2010 года вел биологические исследования, результаты которых не сообщались правительству Индонезии, заявил в четверг на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:47

2022-03-24T15:47

2022-03-24T15:47

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Медицинский центр ВМС США в Джакарте до 2010 года вел биологические исследования, результаты которых не сообщались правительству Индонезии, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Подобные неприемлемые подходы с молчаливого согласия американской администрации являются нормой для крупных фармкомпаний. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте", - сказал Кириллов.Американцы проводили работы на этом объекте вне рамок согласованной программы исследований, осуществляли отбор биологических проб и отказывались информировать правительство Индонезии о достигнутых результатах, добавил Кириллов."Полученные ими материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании Gilead, которая проводит испытания своих препаратов в том числе на территории Украины и Грузии", - отметил генерал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, индонезия, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, войска рхбз, пентагон