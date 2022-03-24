https://ria.ru/20220324/ssha-1779830197.html

В США отреагировали на пуск ракеты КНДР

В США отреагировали на пуск ракеты КНДР - РИА Новости, 24.03.2022

В США отреагировали на пуск ракеты КНДР

Военные США в курсе запуска ракеты КНДР, осуждают такие действия Пхеньяна и ведут консультации по этому вопросу с Южной Кореей, Японией и другими союзниками,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:33

2022-03-24T12:33

2022-03-24T12:53

в мире

космос - риа наука

кндр (северная корея)

япония

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Военные США в курсе запуска ракеты КНДР, осуждают такие действия Пхеньяна и ведут консультации по этому вопросу с Южной Кореей, Японией и другими союзниками, сообщает Индо-Тихоокеанское командование американских ВС (INDOPACOM).США не видят угрозы территории страны и американским военным, а также странам-союзникам из-за запуска ракеты КНДР."Мы знаем о сегодняшнем запуске баллистической ракеты КНДР и ведем тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими союзниками и партнерами. Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий. Хотя мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы военным и территории США или наших союзников, мы продолжим пристально следить за ситуацией", - говорится в сообщении командования.Северная Корея в четверг пустила в сторону Японского моря один снаряд, предположительно, баллистическую ракету большой дальности. Сообщается, что пуск был произведен под более высоким углом, южнокорейские военные предполагают, что ракету пустили "вертикально". Как считает агентство Рёнхап, речь может идти о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР "Хвасон-17".По последней информации минобороны Японии, предполагаемая ракета КНДР упала в 15.44 по местному времени (09.44 мск) 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо. По оценкам японских военных, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году.

https://ria.ru/20220324/koreya-1779822687.html

кндр (северная корея)

япония

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, кндр (северная корея), япония, сша