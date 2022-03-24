https://ria.ru/20220324/ssha-1779788349.html

США составят план на случай применения Россией ядерного оружия, пишут СМИ

США составят план на случай применения Россией ядерного оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

США составят план на случай применения Россией ядерного оружия, пишут СМИ

Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:22

2022-03-24T09:22

2022-03-24T14:51

сша

министерство обороны сша

вашингтон (город)

россия

грузия

вооруженные силы рф

владимир путин

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом чиновники из группы такую вероятность развития событий оценивают как малую.Согласно утверждениям должностных лиц, пишет газета, так называемая группа Тигр изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО. Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на "распространение" военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев.Документ о создании группы был подписан помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном через четыре дня после начала спецоперации России на Украине. Отмечается, что "Тигр" уже сыграл "центральную роль" в разработке "методичек" по введению санкций против России, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Однако чиновники полагают, что вероятность применения Россией ядерного оружия мала.По данным газеты, "Тигр" также пытается определить грань, пересечение которой может побудить альянс применить военную силу на Украине. Однако, как отмечает издание, между Белым домом и Пентагоном возникла напряженность по поводу того, каким объемом подробностей о военном планировании Минобороны готово поделиться с чиновниками из группы.Салливан также сформировал команду должностных лиц, которая занимается рассмотрением "долгосрочных возможностей", которыми могут воспользоваться США для "улучшения своего геополитического положения". Ряд чиновников предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, как скажется спецоперация на позициях Москвы в мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/rezolyutsiya-1779769833.html

https://ria.ru/20220324/zayavleniya-1779776325.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, министерство обороны сша, вашингтон (город), россия, грузия, вооруженные силы рф, владимир путин, джейк салливан, в мире