https://ria.ru/20220324/spros-1779914161.html
В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары - РИА Новости, 24.03.2022
В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализирует распространяемые в интернете фейки,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:08
2022-03-24T18:08
2022-03-24T18:10
россия
госдума рф
василий пискарев
общество
экономика
цены
продукты
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Парламентарий подчеркнул, что пример ажиотажного спроса на продукты - рост спроса на сахар. "Несмотря на то, что его в нашей стране производится более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе", - уточнил он."Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ", - отметил Пискарев.Он напомнил, что сразу после введения первых санкций против России через ныне запрещенные иностранные соцсети, в частности, Facebook*, украинской стороной активно вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT люди якобы потеряют все деньги на банковских картах, не смогут ими больше пользоваться и другие. "Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в России продолжают работать, паника сошла на нет", - добавил депутат."Тем не менее, распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей. Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения", - резюмировал Пискарев.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, василий пискарев, общество, экономика, цены, продукты
18:08 24.03.2022 (обновлено: 18:10 24.03.2022)
В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
Депутат Пискарев: комиссия Госдумы изучит фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на товары
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары", - сказал Пискарев журналистам.
Парламентарий подчеркнул, что пример ажиотажного спроса на продукты - рост спроса на сахар. "Несмотря на то, что его в нашей стране производится более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе", - уточнил он.
"Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ", - отметил Пискарев.
Он напомнил, что сразу после введения первых санкций против России
через ныне запрещенные иностранные соцсети, в частности, Facebook*, украинской стороной активно вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT
люди якобы потеряют все деньги на банковских картах, не смогут ими больше пользоваться и другие. "Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в России продолжают работать, паника сошла на нет", - добавил депутат.
"Тем не менее, распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей. Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения", - резюмировал Пискарев.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская