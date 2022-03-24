https://ria.ru/20220324/spros-1779914161.html

В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары - РИА Новости, 24.03.2022

В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализирует распространяемые в интернете фейки,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:08

2022-03-24T18:08

2022-03-24T18:10

россия

госдума рф

василий пискарев

общество

экономика

цены

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.Парламентарий подчеркнул, что пример ажиотажного спроса на продукты - рост спроса на сахар. "Несмотря на то, что его в нашей стране производится более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе", - уточнил он."Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ", - отметил Пискарев.Он напомнил, что сразу после введения первых санкций против России через ныне запрещенные иностранные соцсети, в частности, Facebook*, украинской стороной активно вбрасывались фейки о том, что после отключения от SWIFT люди якобы потеряют все деньги на банковских картах, не смогут ими больше пользоваться и другие. "Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в России продолжают работать, паника сошла на нет", - добавил депутат."Тем не менее, распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей. Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения", - резюмировал Пискарев.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779424418.html

https://ria.ru/20220324/fas-1779876720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, василий пискарев, общество, экономика, цены, продукты