https://ria.ru/20220324/sotsseti-1779794871.html

"ВКонтакте" и Telegram стали привлекательными для перехода из Instagram*

"ВКонтакте" и Telegram стали привлекательными для перехода из Instagram* - РИА Новости, 24.03.2022

"ВКонтакте" и Telegram стали привлекательными для перехода из Instagram*

Социальная сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram стали наиболее привлекательными для "переезда" из Instagram*, свидетельствуют данные исследования Brand... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:10

2022-03-24T10:10

2022-03-24T10:44

общество

россия

москва

одноклассники

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram стали наиболее привлекательными для "переезда" из Instagram*, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics.Brand Analytics представляет исследование активности российских блогеров, которые за последние две недели "мигрировали" из заблокированных платформ в другие соцсети. Подчеркивается, что проанализировано, на какие платформы блогеры предлагали перейти своим подписчикам, публикуя сообщения со ссылками и упоминаниями профилей на других площадках в период с 1 по 21 марта 2022 года."Среди наиболее привлекательных площадок для "переезда" у инстаграмеров* оказались Telegram и "ВКонтакте". Это показал анализ публикаций популярных блогеров платформы. Авторы, чья аудитория превышает 100К подписчиков, в марте опубликовали более 10 тысяч сообщений с просьбой подписаться на них на других платформах. 37% выявленных "приглашений" содержали упоминания Telegram, и 30% вели на профиль или официальную группу "ВКонтакте". Чуть менее популярны для "переезда" Одноклассники и Дзен – 12% и 7% сообщений соответственно", - говорится в исследовании.Добавляется, что блогеры в соцсети TikTok, приостановившей возможность публиковать новый контент пользователям из России, научились обходить ограничения платформы. Однако авторы активно "перетаскивают" аудиторию в Telegram - доля платформы составила 89% от всех приглашений подписаться на блогера в другой соцсети."В ВКонтакте "приглашало" всего 8% блогеров. При этом верифицированный профиль TikTok-селебрити теперь все чаще можно встретить в рекомендательной ленте VK – функционал Клипов близок к привычному интерфейсу в TikTok, а рекламные возможности открывают новые горизонты монетизации. Также тиктокеры не боятся осваивать другие платформы – например, Yappy", - отмечается в исследовании.Что касается YouTube-авторов, то, как отмечают авторы исследования, большинство контент-креаторов регулярно размещают ссылки на все свои соцсети в описании под видео, поэтому отследить переход здесь труднее."Чаще всего авторы упоминали "ВКонтакте" – на него пришлось 35% всех "пригласительных" сообщений блогеров. Неожиданно высокую позицию занимает Дзен, опережая даже Telegram. YouTube авторов привлекают форматы Дзена, особенно после интеграции в платформу видеосервиса. Высокая доля и у Одноклассников – 17%", - говорится в исследовании.Кроме того, 9% контент-креаторов в YouTube оставляли ссылки на Rutube.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook *. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778848341.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, москва, одноклассники, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)