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США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России - РИА Новости, 25.03.2022
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США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России - РИА Новости, 25.03.2022
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России
Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T23:43
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сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а также разрешил разрешил сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР. Об этом говорится обнародованной минфином США генеральной лицензии.Эта мера действует в качестве исключения из введенных ограничительных мер."За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России", — отмечается в тексте документа.Отмечается, что эти операции для сотрудников СМИ допускаются "в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах".
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сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, министерство финансов сша
23:43 24.03.2022 (обновлено: 00:50 25.03.2022)
 
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России

Минфин США разрешил журналистам вести денежные сделки в Крыму, а также ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а также разрешил разрешил сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР. Об этом говорится обнародованной минфином США генеральной лицензии.
Эта мера действует в качестве исключения из введенных ограничительных мер.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России", — отмечается в тексте документа.
Отмечается, что эти операции для сотрудников СМИ допускаются "в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах".
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:07
Слуцкий: санкции США против России ставят отношения на грань разрыва
 
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