https://ria.ru/20220324/smi-1779964439.html

США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России

США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России - РИА Новости, 25.03.2022

США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России

Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-24T23:43

2022-03-24T23:43

2022-03-25T00:50

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а также разрешил разрешил сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР. Об этом говорится обнародованной минфином США генеральной лицензии.Эта мера действует в качестве исключения из введенных ограничительных мер."За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России", — отмечается в тексте документа.Отмечается, что эти операции для сотрудников СМИ допускаются "в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах".

https://ria.ru/20220324/slutskiy-1779937149.html

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, министерство финансов сша