https://ria.ru/20220324/smi-1779964439.html
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России - РИА Новости, 25.03.2022
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России
Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T23:43
2022-03-24T23:43
2022-03-25T00:50
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а также разрешил разрешил сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР. Об этом говорится обнародованной минфином США генеральной лицензии.Эта мера действует в качестве исключения из введенных ограничительных мер."За исключением случаев, предусмотренных в пункте В настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России", — отмечается в тексте документа.Отмечается, что эти операции для сотрудников СМИ допускаются "в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах".
https://ria.ru/20220324/slutskiy-1779937149.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, министерство финансов сша
23:43 24.03.2022 (обновлено: 00:50 25.03.2022)
США разрешили сделки, необходимые для работы дипмиссий в России
Минфин США разрешил журналистам вести денежные сделки в Крыму, а также ДНР и ЛНР