https://ria.ru/20220324/sk-1779924516.html
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщается в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:51
2022-03-24T18:51
2022-03-24T18:51
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, при исследовании документов были обнаружены сведения, подтверждающие причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. К реализации программы также мог быть привлечен ряд крупных американских организаций, а финансированием заниматься в том числе инвестиционный фонд, которым руководит сын президента США Хантер Байден, отмечают в СК."Председатель СК России поручил проанализировать сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине. Председатель Следственного комитета России поручил учесть при расследовании уголовного дела новые данные, опубликованные министерством обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.Дополняется, что СК РФ также запросит имеющиеся сведения у Минобороны, чтобы изучить их в рамках уголовного дела."Озвученные данные свидетельствуют о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779886225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине
СК изучит источники финансирования разработки биологического оружия на Украине