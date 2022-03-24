https://ria.ru/20220324/singapur-1779915647.html

Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех

Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех - РИА Новости, 24.03.2022

Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех

Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:45

2022-03-24T18:45

2022-03-24T18:45

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР.Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Однако есть нюансы: вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" к ним пока не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Поэтому, если у россиян есть зарубежный сертификат, въезд открыт, если нет — попасть в страну не получится.Также с 1 апреля Сингапур отменяет схему Vaccinated Travel Lanes (VTL), предполагающей перевозки привитых пассажиров спецрейсами по программе воздушных коридоров. Также снимается квота на число прибывающих туристов.Сейчас прямых рейсов из России в Сингапур нет. Добраться можно с пересадкой, например, в Дубае. Перелет обойдется в среднем в 107 тысяч рублей на человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сингапур (страна), дубай (город), воз, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы