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Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех - РИА Новости, 24.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220324/singapur-1779915647.html
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех - РИА Новости, 24.03.2022
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех
Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
туризм
новости - туризм
сингапур (страна)
дубай (город)
воз
коронавирус covid-19
россия
туризм
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР.Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Однако есть нюансы: вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" к ним пока не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Поэтому, если у россиян есть зарубежный сертификат, въезд открыт, если нет — попасть в страну не получится.Также с 1 апреля Сингапур отменяет схему Vaccinated Travel Lanes (VTL), предполагающей перевозки привитых пассажиров спецрейсами по программе воздушных коридоров. Также снимается квота на число прибывающих туристов.Сейчас прямых рейсов из России в Сингапур нет. Добраться можно с пересадкой, например, в Дубае. Перелет обойдется в среднем в 107 тысяч рублей на человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html
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новости - туризм, сингапур (страна), дубай (город), воз, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы
18:45 24.03.2022
 
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех

Российские туристы с одобренными ВОЗ вакцинами смогут въезжать в Сингапур с 1 апреля

CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay"Сады у залива" в Сингапуре
Сады у залива в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР.
Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.
Однако есть нюансы: вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" к ним пока не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Поэтому, если у россиян есть зарубежный сертификат, въезд открыт, если нет — попасть в страну не получится.
Также с 1 апреля Сингапур отменяет схему Vaccinated Travel Lanes (VTL), предполагающей перевозки привитых пассажиров спецрейсами по программе воздушных коридоров. Также снимается квота на число прибывающих туристов.
Сейчас прямых рейсов из России в Сингапур нет. Добраться можно с пересадкой, например, в Дубае. Перелет обойдется в среднем в 107 тысяч рублей на человека в одну сторону.
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