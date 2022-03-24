https://ria.ru/20220324/singapur-1779915647.html
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех - РИА Новости, 24.03.2022
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех
Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
2022-03-24T18:45
туризм
новости - туризм
сингапур (страна)
дубай (город)
воз
коронавирус covid-19
россия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_0cd960a7d56554e26762c6e3d6df34dd.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает АТОР.Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.Однако есть нюансы: вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" к ним пока не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Поэтому, если у россиян есть зарубежный сертификат, въезд открыт, если нет — попасть в страну не получится.Также с 1 апреля Сингапур отменяет схему Vaccinated Travel Lanes (VTL), предполагающей перевозки привитых пассажиров спецрейсами по программе воздушных коридоров. Также снимается квота на число прибывающих туристов.Сейчас прямых рейсов из России в Сингапур нет. Добраться можно с пересадкой, например, в Дубае. Перелет обойдется в среднем в 107 тысяч рублей на человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220324/kazakhstan-1779910312.html
сингапур (страна)
дубай (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_424:0:2048:1218_1920x0_80_0_0_6db787cf336cecdc4e76416590c8ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сингапур (страна), дубай (город), воз, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы
Сингапур начнет пускать российских туристов, но не всех
Российские туристы с одобренными ВОЗ вакцинами смогут въезжать в Сингапур с 1 апреля
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Сингапур начнет пускать вакцинированных туристов из всех стран, в том числе из России, с 1 апреля, сообщает
АТОР.
Привитым путешественникам и детям до 12 лет для въезда достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов.
Однако есть нюансы: вакцинированными считаются только граждане, прошедшие полный курс одним из одобренных ВОЗ препаратов ("Спутник V" к ним пока не относится). Кроме того, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Поэтому, если у россиян есть зарубежный сертификат, въезд открыт, если нет — попасть в страну не получится.
Также с 1 апреля Сингапур отменяет схему Vaccinated Travel Lanes (VTL), предполагающей перевозки привитых пассажиров спецрейсами по программе воздушных коридоров. Также снимается квота на число прибывающих туристов.
Сейчас прямых рейсов из России в Сингапур нет. Добраться можно с пересадкой, например, в Дубае. Перелет обойдется в среднем в 107 тысяч рублей на человека в одну сторону.