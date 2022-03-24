https://ria.ru/20220324/shutka-1779881874.html

Кадыров рассказал о шутке бойца, предложившего переименовать Мариуполь

Кадыров рассказал о шутке бойца, предложившего переименовать Мариуполь - РИА Новости, 24.03.2022

Кадыров рассказал о шутке бойца, предложившего переименовать Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram опубликовал видео, где чеченский боец едет за рулем по Мариуполю и предлагает переименовать этот город в честь... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:13

2022-03-24T16:13

2022-03-24T18:34

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram опубликовал видео, где чеченский боец едет за рулем по Мариуполю и предлагает переименовать этот город в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова."У наших воинов не отнять отваги и полевого юмора! Боец на видео рассказывает, что едет по Мариуполю и что до полного освобождения города осталось совсем немного времени, после чего в шутку предлагает переименовать его в Ахмат", - написал Кадыров.Он также предложил "нацикам" сдаться, пока не поздно.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ubiystva-1779765497.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Чеченский боец в шутку предложил переименовать Мариуполь в Ахмат Кадыров опубликовал видео, где чеченский боец едет за рулем по Мариуполю и в шутку предлагает переименовать город в Ахмат. 2022-03-24T16:13 true PT0M25S

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Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, рамзан кадыров, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр