https://ria.ru/20220324/sholts-1779927352.html

Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли - РИА Новости, 24.03.2022

Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение РФ перевести оплату за российский газ в рубли, отметил, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:02

2022-03-24T19:02

2022-03-24T20:13

германия

россия

экономика

европа

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg

БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение РФ перевести оплату за российский газ в рубли, отметил, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар".В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа."В первую очередь, мы пытаемся убедиться в нашем обзоре (контрактов), что то, что мы до сегодняшнего знаем, основано на том факте, что везде имеются жесткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7, отвечая на вопрос, не приведет ли решение России к более активному обсуждению отказа от импорта газа РФ.Канцлер отметил далее, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект. "Мы видим, что эти меры очень эффективны, и мы развиваем их постоянно дальше, пытаемся предотвратить их обход… Тем не менее, это было очень осознанное решение, что из-за экономической структуры, которая имеется, и очень высокой зависимости некоторых стран от определенного импорта нефти, газа или угля, не делать этот импорт частью санкционного режима", - заявил Шольц.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, россия, экономика, европа, олаф шольц