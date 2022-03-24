19:02 24.03.2022 (обновлено: 20:13 24.03.2022)
Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли
Канцлер ФРГ Шольц: в договорах о поставках газа речь идет о евро и долларе
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение РФ перевести оплату за российский газ в рубли, отметил, что в контрактах указаны другие валюты, "в основном евро и доллар".
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом планируется продолжить поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах. Россия поставляет в Европу около 40% всего потребляемого ей газа.
"В первую очередь, мы пытаемся убедиться в нашем обзоре (контрактов), что то, что мы до сегодняшнего знаем, основано на том факте, что везде имеются жесткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7, отвечая на вопрос, не приведет ли решение России к более активному обсуждению отказа от импорта газа РФ.
Канцлер отметил далее, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект. "Мы видим, что эти меры очень эффективны, и мы развиваем их постоянно дальше, пытаемся предотвратить их обход… Тем не менее, это было очень осознанное решение, что из-за экономической структуры, которая имеется, и очень высокой зависимости некоторых стран от определенного импорта нефти, газа или угля, не делать этот импорт частью санкционного режима", - заявил Шольц.