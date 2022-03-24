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Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/shakhter-1779957716.html
Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР
Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022
Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР
Один сотрудник шахты "Щегловская-Глубокая" в Донецкой народной республике погиб, двое ранены в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T22:26
2022-03-24T22:29
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сцкк
министерство угля и энергетики днр
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один сотрудник шахты "Щегловская-Глубокая" в Донецкой народной республике погиб, двое ранены в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели одного и ранении двух сотрудников шахты "Щегловская-Глубокая" в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района Макеевки", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.В представительстве отметили, что данные о работниках устанавливаются.Ранее в четверг украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР, были ранены два человека, сообщало министерство угля и энергетики ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, министерство угля и энергетики днр, украина, ситуация в днр и лнр, макеевка
22:26 24.03.2022 (обновлено: 22:29 24.03.2022)
 
Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР

ДНР в СЦКК: один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки

© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтер в забое шахты в Донецкой области
Шахтер в забое шахты в Донецкой области
© Константин Михальчевский
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Шахтер в забое шахты в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один сотрудник шахты "Щегловская-Глубокая" в Донецкой народной республике погиб, двое ранены в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели одного и ранении двух сотрудников шахты "Щегловская-Глубокая" в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района Макеевки", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
В представительстве отметили, что данные о работниках устанавливаются.
Ранее в четверг украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР, были ранены два человека, сообщало министерство угля и энергетики ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСЦККМинистерство угля и энергетики ДНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМакеевка
 
 
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