https://ria.ru/20220324/shakhter-1779957716.html

Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР

Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР - РИА Новости, 24.03.2022

Один шахтер с "Щегловской-Глубокой" погиб при обстреле Макеевки в ДНР

Один сотрудник шахты "Щегловская-Глубокая" в Донецкой народной республике погиб, двое ранены в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T22:26

2022-03-24T22:26

2022-03-24T22:29

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Один сотрудник шахты "Щегловская-Глубокая" в Донецкой народной республике погиб, двое ранены в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели одного и ранении двух сотрудников шахты "Щегловская-Глубокая" в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района Макеевки", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.В представительстве отметили, что данные о работниках устанавливаются.Ранее в четверг украинские войска обстреляли вентиляционный ствол шахты имени Скочинского в ДНР, были ранены два человека, сообщало министерство угля и энергетики ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк, министерство угля и энергетики днр, украина, ситуация в днр и лнр, макеевка