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В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 24.03.2022
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В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 24.03.2022
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе
Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:42
2022-03-24T10:42
происшествия
распадская угольная компания
кемеровская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами. Работа шахты приостановлена."Выброс угля и газа с обрушением породы без последующего пожара произошел на глубине 770 метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего, по уточненным данным, на шахте в момент ЧП находились 384 человека, один из них зажат горной породой.
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происшествия, распадская угольная компания, кемеровская область
10:42 24.03.2022
 
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе

Горная порода обрушилась на шахте "Осинниковская" в Кузбассе на глубине 770 метров

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиЗдание шахты "Осинниковская" в Кузбассе
Здание шахты Осинниковская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
Здание шахты "Осинниковская" в Кузбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами. Работа шахты приостановлена.
"Выброс угля и газа с обрушением породы без последующего пожара произошел на глубине 770 метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего, по уточненным данным, на шахте в момент ЧП находились 384 человека, один из них зажат горной породой.
Вид на шахту Осинниковская - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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ПроисшествияРаспадская угольная компанияКемеровская область
 
 
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