https://ria.ru/20220324/shakhta-1779802789.html
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 24.03.2022
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе
Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:42
2022-03-24T10:42
2022-03-24T10:42
происшествия
распадская угольная компания
кемеровская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами. Работа шахты приостановлена."Выброс угля и газа с обрушением породы без последующего пожара произошел на глубине 770 метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего, по уточненным данным, на шахте в момент ЧП находились 384 человека, один из них зажат горной породой.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, распадская угольная компания, кемеровская область
В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе
Горная порода обрушилась на шахте "Осинниковская" в Кузбассе на глубине 770 метров
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Распадская угольная компания
сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами. Работа шахты приостановлена.
"Выброс угля и газа с обрушением породы без последующего пожара произошел на глубине 770 метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего, по уточненным данным, на шахте в момент ЧП находились 384 человека, один из них зажат горной породой.