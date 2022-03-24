https://ria.ru/20220324/shakhta-1779802789.html

В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе

В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 24.03.2022

В экстренных службах рассказали подробности обрушения на шахте в Кузбассе

Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:42

2022-03-24T10:42

2022-03-24T10:42

происшествия

распадская угольная компания

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/81176/41/811764171_0:51:903:558_1920x0_80_0_0_8949045df3491c69d756a0e512385e86.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Обрушение горной породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло в забое на глубине 770 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами. Работа шахты приостановлена."Выброс угля и газа с обрушением породы без последующего пожара произошел на глубине 770 метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего, по уточненным данным, на шахте в момент ЧП находились 384 человека, один из них зажат горной породой.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, распадская угольная компания, кемеровская область