https://ria.ru/20220324/shakhta-1779777622.html
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте в Кузбассе произошло обрушение - РИА Новости, 24.03.2022
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T06:26
2022-03-24T06:26
2022-03-24T06:32
происшествия
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.
https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html
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происшествия, кемеровская область, россия
06:26 24.03.2022 (обновлено: 06:32 24.03.2022)
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
В Кузбассе на шахте "Осинниковская" произошло обрушение, один человек попал под завалы