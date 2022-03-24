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На шахте в Кузбассе произошло обрушение - РИА Новости, 24.03.2022
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На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте в Кузбассе произошло обрушение - РИА Новости, 24.03.2022
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T06:26
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происшествия
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.
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происшествия, кемеровская область, россия
06:26 24.03.2022 (обновлено: 06:32 24.03.2022)
 
На шахте в Кузбассе произошло обрушение

В Кузбассе на шахте "Осинниковская" произошло обрушение, один человек попал под завалы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Около четырех утра на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошел выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания. Предварительно, под завалами находится один человек", — сказал собеседник агентства.

На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.
На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.
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