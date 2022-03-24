https://ria.ru/20220324/shakhta-1779777622.html

На шахте в Кузбассе произошло обрушение

На шахте в Кузбассе произошло обрушение - РИА Новости, 24.03.2022

На шахте в Кузбассе произошло обрушение

На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T06:26

2022-03-24T06:26

2022-03-24T06:32

происшествия

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На поверхность, по его данным, вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.

https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html

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происшествия, кемеровская область, россия