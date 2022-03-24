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Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам за возможность уехать - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/severodonetsk-1779875884.html
Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам за возможность уехать
Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам за возможность уехать - РИА Новости, 24.03.2022
Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам за возможность уехать
Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам 3 тысячи долларов за возможность эвакуироваться из города, где продолжаются перестрелки, сообщила... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:54
2022-03-24T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
луганская область
украина
северодонецк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам 3 тысячи долларов за возможность эвакуироваться из города, где продолжаются перестрелки, сообщила Генпрокуратура Луганской народной республики.После переезда на территорию ЛНР он позвонил на горячую линию республиканской прокуратуры. Он рассказал, что украинские военные остановили его автомобиль на блокпосте в районе Лисичанска, а после осмотра машины приказали отогнать ее в сторону и зайти в служебное помещение за документами."В помещении военнослужащий ВСУ (на форменной одежде были погоны старшего лейтенанта) сообщил, что выезд из города без специального пропуска запрещен и предложил оформить пропуск на месте за 2000 долларов. На возмущение заявителя о таком положении дел военнослужащий пригрозил "найти" в его машине оружие и рацию, после чего "расстрелять как диверсанта". После этого оформление пропуска на месте для заявителя стоило 3000 долларов, которые он заплатил, опасаясь за свою жизнь", - рассказали журналистам в Генпрокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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в мире, луганская народная республика, луганская область, украина, северодонецк, ситуация в днр и лнр
15:54 24.03.2022
 
Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам за возможность уехать

Северодончанин заплатил украинским силовикам три тысячи долларов, чтобы ему дали уехать

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий в Северодонецке
Украинский военнослужащий в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий в Северодонецке
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Житель Северодонецка заплатил украинским силовикам 3 тысячи долларов за возможность эвакуироваться из города, где продолжаются перестрелки, сообщила Генпрокуратура Луганской народной республики.
После переезда на территорию ЛНР он позвонил на горячую линию республиканской прокуратуры. Он рассказал, что украинские военные остановили его автомобиль на блокпосте в районе Лисичанска, а после осмотра машины приказали отогнать ее в сторону и зайти в служебное помещение за документами.
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"В помещении военнослужащий ВСУ (на форменной одежде были погоны старшего лейтенанта) сообщил, что выезд из города без специального пропуска запрещен и предложил оформить пропуск на месте за 2000 долларов. На возмущение заявителя о таком положении дел военнослужащий пригрозил "найти" в его машине оружие и рацию, после чего "расстрелять как диверсанта". После этого оформление пропуска на месте для заявителя стоило 3000 долларов, которые он заплатил, опасаясь за свою жизнь", - рассказали журналистам в Генпрокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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