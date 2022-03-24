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Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
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Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил Песков
Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил Песков
Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:06
2022-03-24T13:18
дмитрий песков
сербия
россия
в мире
болгария
газпром
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу перехода на рубли при оплате российского газа.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем."Абсолютно нормально. Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем, не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Вучича.
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дмитрий песков, сербия, россия, в мире, болгария, газпром, владимир путин
13:06 24.03.2022 (обновлено: 13:18 24.03.2022)
 
Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что для России будут в приоритете озабоченности Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Сербии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Озабоченности Сербии будут приоритетны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича по поводу перехода на рубли при оплате российского газа.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем.
"Абсолютно нормально. Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится. Но вместе с тем, не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлению Вучича.
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 03:58
Вучич заявил об угрозе экспорту сельхозпродукции из Сербии в Россию
 
Дмитрий ПесковСербияРоссияВ миреБолгарияГазпромВладимир Путин
 
 
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