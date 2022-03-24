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Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
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Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии
Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии
НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносила удары по химическим предприятиям и вредным производствам, создавала экологические... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:32
2022-03-24T09:32
в мире
югославия
слободан милошевич
европа
белград (город)
оон
нато
сербия
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносила удары по химическим предприятиям и вредным производствам, создавала экологические катастрофы в стране и отравила Европу, заявила РИА Новости директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич.В Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно."Североатлантический альянс не обращал внимания на жертвы среди мирного населения. Все знают знаменитый разговор между экс-президентом Союзной республики Югославии Слободаном Милошевичем и финским дипломатом Марти Ахтисаари, который сказал, что Белград сравняют с землей ковровыми бомбардировками", - заявила доктор Груйичич агентству."Если бы у нас была АЭС, они бы точно нанесли по ней удар, потому что нападали на все, что находится в списке опасных для окружающей среды объектов. Они знали, что на всяком нефтеперерабатывающем, химическом предприятии устроят локальную экологическую катастрофу, и делали это намеренно", - подчеркнула директор Института радиологии и онкологии Сербии.Доктор Груйичич напомнила, что официально авиацией НАТО на Сербию было сброшено 15 тонн обедненного урана, но "никто не знает, сколько его было на самом деле и никогда не узнает"."Мы выступили с инициативой, чтобы математически точно были установлены не только медицинские, но и экологические последствия. Данные, которые мы получили, через расчеты на основании метеоусловий в то время – вся Европа была загрязнена. Европейцы, которые радовались бомбам над Белградом и Сербией, также были заражены и не знают, чем тогда дышали, что ели и пили", - указала собеседница агентства.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220323/serbiya-1779622314.html
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в мире, югославия, слободан милошевич, европа, белград (город), оон, нато, сербия, косово
09:32 24.03.2022
 
Глава института онкологии рассказала о последствиях бомбардировок Югославии

Глава института онкологии Груйичич: НАТО создавала экологические катастрофы в Сербии

CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet / Нови-Сад во время бомбардировки
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet /
Нови-Сад во время бомбардировки
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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносила удары по химическим предприятиям и вредным производствам, создавала экологические катастрофы в стране и отравила Европу, заявила РИА Новости директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич.
В Сербии 24 марта вспоминают трагические события с началом бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии. По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
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"Североатлантический альянс не обращал внимания на жертвы среди мирного населения. Все знают знаменитый разговор между экс-президентом Союзной республики Югославии Слободаном Милошевичем и финским дипломатом Марти Ахтисаари, который сказал, что Белград сравняют с землей ковровыми бомбардировками", - заявила доктор Груйичич агентству.
"Если бы у нас была АЭС, они бы точно нанесли по ней удар, потому что нападали на все, что находится в списке опасных для окружающей среды объектов. Они знали, что на всяком нефтеперерабатывающем, химическом предприятии устроят локальную экологическую катастрофу, и делали это намеренно", - подчеркнула директор Института радиологии и онкологии Сербии.
Доктор Груйичич напомнила, что официально авиацией НАТО на Сербию было сброшено 15 тонн обедненного урана, но "никто не знает, сколько его было на самом деле и никогда не узнает".
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"Мы выступили с инициативой, чтобы математически точно были установлены не только медицинские, но и экологические последствия. Данные, которые мы получили, через расчеты на основании метеоусловий в то время – вся Европа была загрязнена. Европейцы, которые радовались бомбам над Белградом и Сербией, также были заражены и не знают, чем тогда дышали, что ели и пили", - указала собеседница агентства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
 
В миреЮгославияСлободан МилошевичЕвропаБелград (город)ООННАТОСербияКосово
 
 
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