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В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона - РИА Новости, 24.03.2022
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В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона
В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона - РИА Новости, 24.03.2022
В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона
На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:54
2022-03-24T07:54
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 24 мар — РИА Новости. На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района Иркутска, которая стала очевидцем, как с соседнего балкона мужчина выбросил щенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники, обнаружили на тротуаре погибшую собаку и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный. Полицейским он объяснил, что трехмесячного питомца сбросил с балкона из-за ссоры с супругой.Максимальное наказание по данной статье о жестоком обращении с животными предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220221/ubiystvo-1774000762.html
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происшествия, иркутск, иркутская область
07:54 24.03.2022
 
В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона

В Иркутске завели уголовное дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 мар — РИА Новости. На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района Иркутска, которая стала очевидцем, как с соседнего балкона мужчина выбросил щенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники, обнаружили на тротуаре погибшую собаку и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный. Полицейским он объяснил, что трехмесячного питомца сбросил с балкона из-за ссоры с супругой.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье о жестоком обращении с животными предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 09:44
В Перми начали проверку после публикации видео убийства енотовидной собаки
 
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