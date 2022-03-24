В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона
В Иркутске завели уголовное дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 мар — РИА Новости. На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района Иркутска, которая стала очевидцем, как с соседнего балкона мужчина выбросил щенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники, обнаружили на тротуаре погибшую собаку и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный. Полицейским он объяснил, что трехмесячного питомца сбросил с балкона из-за ссоры с супругой.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье о жестоком обращении с животными предусматривает до пяти лет лишения свободы.