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В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона

В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона - РИА Новости, 24.03.2022

В Иркутске завели дело против мужчины, выбросившего щенка с балкона

На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:54

2022-03-24T07:54

2022-03-24T07:54

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 24 мар — РИА Новости. На жителя Иркутска, который убил щенка, выбросив его с балкона многоэтажки, заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ленинского района Иркутска, которая стала очевидцем, как с соседнего балкона мужчина выбросил щенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники, обнаружили на тротуаре погибшую собаку и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный. Полицейским он объяснил, что трехмесячного питомца сбросил с балкона из-за ссоры с супругой.Максимальное наказание по данной статье о жестоком обращении с животными предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220221/ubiystvo-1774000762.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, иркутск, иркутская область