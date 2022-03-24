https://ria.ru/20220324/sapery-1779785597.html

В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов

В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов - РИА Новости, 24.03.2022

В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов

Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ, сообщив, что... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:00

2022-03-24T09:00

2022-03-24T10:25

в мире

украина

херсонская область

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779797140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6528444f831a68945d8af971972d9127.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ, сообщив, что специалисты обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов."Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов", - сказали в ведомстве.По данным ведомства, на юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем войск Украины и нацбатов. Как отмечают в министерстве, украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами.Минные поля были обозначены на картах украинских военных, которые были изъяты российскими военнослужащими в брошенных штабах. Они умышленно размещались на сельхозугодиях и объектах сельскохозяйственного назначения. Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам. За помощью к российским военнослужащим обратилась администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании.Как отмечает командир отдельной инженерной бригады Южного военного округа полковник Дмитрий Марков, минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Действия сапёров осложняются тем, что украинские военные, минируя объекты, не всегда отмечали на картах, созданные ими минные ловушки.

https://ria.ru/20220323/donetsk-1779589843.html

https://ria.ru/20220322/miny-1779532610.html

украина

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры разминирования в Херсонской области Российские военнослужащие в ходе разминирования сельхозугодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. По словам саперов, работа затрудняется тем, что минные поля делались не «классически», а «хаотично». 2022-03-24T09:00 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)