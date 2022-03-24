https://ria.ru/20220324/sapery-1779785597.html
В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов
В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов - РИА Новости, 24.03.2022
В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов
Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ, сообщив, что... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:00
2022-03-24T09:00
2022-03-24T10:25
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры по разминированию сельхозугодий в Херсонской области военнослужащими инженерных подразделений ВС РФ, сообщив, что специалисты обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов."Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов", - сказали в ведомстве.По данным ведомства, на юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем войск Украины и нацбатов. Как отмечают в министерстве, украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами.Минные поля были обозначены на картах украинских военных, которые были изъяты российскими военнослужащими в брошенных штабах. Они умышленно размещались на сельхозугодиях и объектах сельскохозяйственного назначения. Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам. За помощью к российским военнослужащим обратилась администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании.Как отмечает командир отдельной инженерной бригады Южного военного округа полковник Дмитрий Марков, минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Действия сапёров осложняются тем, что украинские военные, минируя объекты, не всегда отмечали на картах, созданные ими минные ловушки.
https://ria.ru/20220323/donetsk-1779589843.html
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Кадры разминирования в Херсонской области
Российские военнослужащие в ходе разминирования сельхозугодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. По словам саперов, работа затрудняется тем, что минные поля делались не «классически», а «хаотично».
2022-03-24T09:00
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PT2M05S
РИА Новости
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в мире, украина, херсонская область , россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:00 24.03.2022 (обновлено: 10:25 24.03.2022)
В Херсонской области разминировали более 12 тысяч опасных предметов
МО: российские саперы разминировали в Херсонской области более 12 тысяч опасных предметов