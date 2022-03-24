https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779910486.html

МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов

МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов - РИА Новости, 24.03.2022

МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов

Соединенные Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:53

2022-03-24T17:53

2022-03-24T18:39

санкции

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Введенные ограничения — это просто объявленный отказ от режима нормальных торговых отношений, прекращение экспорта и импорта целых групп товаров, массовое включение наших граждан и компаний в черные списки, прекращение поставок высокотехнологичной продукции, ограничения на инвестиции в конкурентоспособные сектора экономики, попытки транспортной блокады", — сказала она на брифинге.Представитель министерства добавила, что наиболее враждебный шаг — это "фактическое воровство валютных резервов"."Соединенные Штаты Америки объявили дефолт по своим обязательствам, которые не собираются обслуживать. И это американские граждане должны четко осознавать. Когда государство и правительство <…> переходят к прямому воровству, <…> они не имеют возможности обслуживать свои обязательства, а это означает их дефолт", — заключила Захарова.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/shveytsariya-1779880611.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире