https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779910486.html
МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов
МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов - РИА Новости, 24.03.2022
МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов
Соединенные Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:53
2022-03-24T17:53
2022-03-24T18:39
санкции
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Введенные ограничения — это просто объявленный отказ от режима нормальных торговых отношений, прекращение экспорта и импорта целых групп товаров, массовое включение наших граждан и компаний в черные списки, прекращение поставок высокотехнологичной продукции, ограничения на инвестиции в конкурентоспособные сектора экономики, попытки транспортной блокады", — сказала она на брифинге.Представитель министерства добавила, что наиболее враждебный шаг — это "фактическое воровство валютных резервов"."Соединенные Штаты Америки объявили дефолт по своим обязательствам, которые не собираются обслуживать. И это американские граждане должны четко осознавать. Когда государство и правительство <…> переходят к прямому воровству, <…> они не имеют возможности обслуживать свои обязательства, а это означает их дефолт", — заключила Захарова.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/shveytsariya-1779880611.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779909007.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, сша, санкции в отношении россии, в мире
17:53 24.03.2022 (обновлено: 18:39 24.03.2022)
МИД назвал западные санкции воровством российских валютных резервов
МИД: Москва считает санкции США и их союзников воровством российских валютных резервов
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки отправили прежние глобальные правила международного бизнеса в мусорную корзину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Введенные ограничения — это просто объявленный отказ от режима нормальных торговых отношений, прекращение экспорта и импорта целых групп товаров, массовое включение наших граждан и компаний в черные списки, прекращение поставок высокотехнологичной продукции, ограничения на инвестиции в конкурентоспособные сектора экономики, попытки транспортной блокады", — сказала она на брифинге.
Представитель министерства добавила, что наиболее враждебный шаг — это "фактическое воровство валютных резервов".
"Соединенные Штаты Америки объявили дефолт по своим обязательствам, которые не собираются обслуживать. И это американские граждане должны четко осознавать. Когда государство и правительство <…> переходят к прямому воровству, <…> они не имеют возможности обслуживать свои обязательства, а это означает их дефолт", — заключила Захарова.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.