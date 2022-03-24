https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779909693.html

Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения

Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения - РИА Новости, 24.03.2022

Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:50

2022-03-24T17:50

2022-03-24T17:50

экономика

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения."Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя отношения Москвы и Вашингтона."Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения, и в принципе отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы", - добавила она.

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россия

сша

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)