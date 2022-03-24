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Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения - РИА Новости, 24.03.2022
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Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения
Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения - РИА Новости, 24.03.2022
Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:50
2022-03-24T17:50
экономика
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения."Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя отношения Москвы и Вашингтона."Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения, и в принципе отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы", - добавила она.
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экономика, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:50 24.03.2022
 
Захарова: экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения

Представитель МИД Захарова: экономическая война США грозит обрушить двусторонние отношения

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экономическая война США грозит разрушить двусторонние отношения.
"Объявленная России экономическая война грозит полностью обрушить двусторонние отношения", - сказала она на брифинге в Москве, комментируя отношения Москвы и Вашингтона.
"Это, разумеется, не в наших интересах, потому что мы исходим из того, что дипломатические отношения, и в принципе отношения между государствами должны обслуживать национальные интересы", - добавила она.
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ЭкономикаРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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