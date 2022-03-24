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США ввели санкции против российских оборонных предприятий - РИА Новости, 24.03.2022
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США ввели санкции против российских оборонных предприятий
США ввели санкции против российских оборонных предприятий - РИА Новости, 24.03.2022
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
​​Под новые санкции США попали десятки предприятий оборонного сектора России, сообщил в четверг Минфин США. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:37
2022-03-24T17:37
россия
сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. ​​Под новые санкции США попали десятки предприятий оборонного сектора России, сообщил в четверг Минфин США.Помимо включения в санкционный список российской Госдумы, в заявлении Минфина оговаривается, что санкции введены против всех 328 ее депутатов, в том числе уже находившихся под санкциями Андрея Лугового, Александра Бородая, Владислава Резника и Андрея Скоча.Санкции также коснулись "многочисленных компаний, которые входят в оборонно-промышленный сектор России и использовались для нападения на народ Украины, инфраструктуру и ее территорию", сообщили в Минфине. Всего под санкции попали 48 российских предприятий, что, как утверждают в Вашингтоне, окажет "глубокий и продолжительный эффект на оборонно-промышленный сектор России и цепочку поставок".В числе попавших под санкции предприятий "Тактическое ракетное вооружение" и его глава Борис Обносов, АО "УПКБ "Деталь", АО "РКБ "Глобус", "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА", КБ "Вымпел", АО "Салют", ГНПП "Регион", Конструкторское бюро машиностроения, проектно-конструкторское бюро "Радуга", АО "Азовский оптико-механический завод", Смоленский авиационный завод, Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз", АО "Красноярское конструкторское бюро "Искра", АО "711 АРЗ", ООО "ТРВ АВТО", Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева, концерн "Гранит-Электрон" и шесть его дочерних компаний, концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" и его четыре дочерних предприятия, НПО "Высокоточные комплексы", ООО НПК "ТЕХМАШ".В санкционный список также включены "Вертолеты России" и компания "Кронштадт".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/shveytsariya-1779871300.html
https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779899711.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/zelenskiy-1779859058.html
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россия, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
17:37 24.03.2022
 
США ввели санкции против российских оборонных предприятий

Минфин США ввел санкции против 48 российских предприятий, в том числе и оборонных

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. ​​Под новые санкции США попали десятки предприятий оборонного сектора России, сообщил в четверг Минфин США.
Помимо включения в санкционный список российской Госдумы, в заявлении Минфина оговаривается, что санкции введены против всех 328 ее депутатов, в том числе уже находившихся под санкциями Андрея Лугового, Александра Бородая, Владислава Резника и Андрея Скоча.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:33
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
Санкции также коснулись "многочисленных компаний, которые входят в оборонно-промышленный сектор России и использовались для нападения на народ Украины, инфраструктуру и ее территорию", сообщили в Минфине. Всего под санкции попали 48 российских предприятий, что, как утверждают в Вашингтоне, окажет "глубокий и продолжительный эффект на оборонно-промышленный сектор России и цепочку поставок".
В числе попавших под санкции предприятий "Тактическое ракетное вооружение" и его глава Борис Обносов, АО "УПКБ "Деталь", АО "РКБ "Глобус", "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА", КБ "Вымпел", АО "Салют", ГНПП "Регион", Конструкторское бюро машиностроения, проектно-конструкторское бюро "Радуга", АО "Азовский оптико-механический завод", Смоленский авиационный завод, Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз", АО "Красноярское конструкторское бюро "Искра", АО "711 АРЗ", ООО "ТРВ АВТО", Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ) им. В.В. Бахирева, концерн "Гранит-Электрон" и шесть его дочерних компаний, концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" и его четыре дочерних предприятия, НПО "Высокоточные комплексы", ООО НПК "ТЕХМАШ".
В санкционный список также включены "Вертолеты России" и компания "Кронштадт".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:15
США ввели санкции против яхты Тимченко
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 14:33В мире
Зеленский призвал еженедельно вводить санкции в отношении России
 
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