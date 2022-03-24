https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779899711.html
США ввели санкции против яхты Тимченко
США ввели санкции против яхты Тимченко - РИА Новости, 24.03.2022
США ввели санкции против яхты Тимченко
Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:15
2022-03-24T17:15
2022-03-24T17:19
экономика
борис обносов
сша
санкции
россия
геннадий тимченко
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.
https://ria.ru/20220324/shveytsariya-1779871300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, борис обносов, сша, санкции, россия, геннадий тимченко, в мире, санкции в отношении россии, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
17:15 24.03.2022 (обновлено: 17:19 24.03.2022)
США ввели санкции против яхты Тимченко
Минфин США ввел санкции яхты бизнесмена Тимченко "Лена"