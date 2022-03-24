https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779899711.html

США ввели санкции против яхты Тимченко

США ввели санкции против яхты Тимченко - РИА Новости, 24.03.2022

США ввели санкции против яхты Тимченко

Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:15

2022-03-24T17:15

2022-03-24T17:19

экономика

борис обносов

сша

санкции

россия

геннадий тимченко

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.

https://ria.ru/20220324/shveytsariya-1779871300.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, борис обносов, сша, санкции, россия, геннадий тимченко, в мире, санкции в отношении россии, тактическое ракетное вооружение (корпорация)