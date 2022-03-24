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США ввели санкции против яхты Тимченко - РИА Новости, 24.03.2022
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США ввели санкции против яхты Тимченко
США ввели санкции против яхты Тимченко - РИА Новости, 24.03.2022
США ввели санкции против яхты Тимченко
Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:15
2022-03-24T17:19
экономика
борис обносов
сша
санкции
россия
геннадий тимченко
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.
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экономика, борис обносов, сша, санкции, россия, геннадий тимченко, в мире, санкции в отношении россии, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
17:15 24.03.2022 (обновлено: 17:19 24.03.2022)
 
США ввели санкции против яхты Тимченко

Минфин США ввел санкции яхты бизнесмена Тимченко "Лена"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Под расширенные санкции США попало одно российское судно — им стала яхта российского предпринимателя Геннадия Тимченко "Лена", говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:33
Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
 
ЭкономикаБорис ОбносовСШАСанкцииРоссияГеннадий ТимченкоВ миреСанкции в отношении РоссииТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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