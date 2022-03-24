https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779883950.html

США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 24.03.2022

США ввели новые санкции против России

США вводят санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщило американское Министерство финансов. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:18

2022-03-24T16:18

2022-03-24T18:36

санкции

борис обносов

геннадий тимченко

владимир путин

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россия

сбербанк россии

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США вводят санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщило американское Министерство финансов."Управление по контролю за иностранными активами (Министерства финансов США – OFAC) вводит санкции против Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 328 ее членов за соучастие в войне Путина", - сказано в пресс-релизе.Министерство финансов напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Американские власти назвали последовавшее признание "уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину".В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции сегодня членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.Новые санкции США в отношении России затронули главу Сбербанка Германа Грефа, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/shveytsariya-1779871300.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779849714.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779870982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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