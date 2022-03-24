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США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 24.03.2022
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США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости, 24.03.2022
США ввели новые санкции против России
США вводят санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщило американское Министерство финансов. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:18
2022-03-24T18:36
санкции
борис обносов
геннадий тимченко
владимир путин
сша
россия
сбербанк россии
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США вводят санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщило американское Министерство финансов."Управление по контролю за иностранными активами (Министерства финансов США – OFAC) вводит санкции против Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 328 ее членов за соучастие в войне Путина", - сказано в пресс-релизе.Министерство финансов напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Американские власти назвали последовавшее признание "уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину".В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции сегодня членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.Новые санкции США в отношении России затронули главу Сбербанка Германа Грефа, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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санкции, борис обносов, геннадий тимченко, владимир путин, сша, россия, сбербанк россии, министерство финансов сша, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, в мире, санкции в отношении россии, украина, герман греф, госдума рф
16:18 24.03.2022 (обновлено: 18:36 24.03.2022)
 
США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка Германа Грефа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства США в Женеве
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США на здании посольства США в Женеве
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США вводят санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов, сообщило американское Министерство финансов.
"Управление по контролю за иностранными активами (Министерства финансов США – OFAC) вводит санкции против Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 328 ее членов за соучастие в войне Путина", - сказано в пресс-релизе.
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Швейцария не будет конфисковывать активы попавших под санкции россиян
Министерство финансов напомнило, что нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Американские власти назвали последовавшее признание "уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину".
В сообщении Минфина также указывается, что четверо попавших под санкции сегодня членов Думы уже находились под антироссийскими санкциями, в их числе депутаты Андрей Луговой, Александр Бородай, Владислав Резник и Андрей Скоч.
Новые санкции США в отношении России затронули главу Сбербанка Германа Грефа, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
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Кроме того, новые рестрикции затронули корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и ее главу Бориса Обносова, а также ряд связанных с этой компанией предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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СанкцииБорис ОбносовГеннадий ТимченкоВладимир ПутинСШАРоссияСбербанк РоссииМинистерство финансов СШАВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВ миреСанкции в отношении РоссииУкраинаГерман ГрефГосдума РФ
 
 
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