https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779864375.html

"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам

"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам - РИА Новости, 24.03.2022

"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам

"Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:58

2022-03-24T14:58

2022-03-24T15:11

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

владимир путин

алексей мордашов

россия

нью-йорк (город)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/65/1556316511_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b1dfc68834d1873a83262e2bd9e5dd71.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США), сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в четверг компания сообщила, что 16 марта сделала пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов."По информации нашего банка, платеж был заморожен его банком-корреспондентом (Citibank N.A., Нью-Йорк) в связи с расследованием со стороны регулирующих органов. Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций", - заявляла компания.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых санкций против России. В том числе Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки основного акционера "Северстали Алексея Мордашова."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779428717.html

россия

нью-йорк (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, владимир путин, алексей мордашов, россия, нью-йорк (город), украина, евросоюз