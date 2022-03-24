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"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам - РИА Новости, 24.03.2022
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"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам
"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам - РИА Новости, 24.03.2022
"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам
"Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:58
2022-03-24T15:11
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
владимир путин
алексей мордашов
россия
нью-йорк (город)
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США), сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в четверг компания сообщила, что 16 марта сделала пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов."По информации нашего банка, платеж был заморожен его банком-корреспондентом (Citibank N.A., Нью-Йорк) в связи с расследованием со стороны регулирующих органов. Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций", - заявляла компания.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых санкций против России. В том числе Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки основного акционера "Северстали Алексея Мордашова."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779428717.html
россия
нью-йорк (город)
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, владимир путин, алексей мордашов, россия, нью-йорк (город), украина, евросоюз
14:58 24.03.2022 (обновлено: 15:11 24.03.2022)
 
"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам

"Северсталь" просрочила выплату купона по евробондам из-за заморозки платежа Citibank

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
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Череповецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Северсталь" просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций на общую сумму 800 миллионов долларов после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США), сообщил РИА Новости представитель компании.
"Срок выплаты истек вчера, выплаты по купонам до сих пор не осуществлены", - сказал РИА Новости представитель компании. Тем самым был допущен технический дефолт.
Ранее в четверг компания сообщила, что 16 марта сделала пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.
"По информации нашего банка, платеж был заморожен его банком-корреспондентом (Citibank N.A., Нью-Йорк) в связи с расследованием со стороны регулирующих органов. Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций", - заявляла компания.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых санкций против России. В том числе Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки основного акционера "Северстали Алексея Мордашова.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. В 2021 году "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3%, до 11,647 миллиона тонн.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:09
Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики"
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинАлексей МордашовРоссияНью-Йорк (город)УкраинаЕвросоюз
 
 
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